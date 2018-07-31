Заброшенные места Афона

На Святой Горе паломники обычно посещают действующие монастыри, однако есть на Афоне и заброшенные обители, в которые верующие приходят не часто. Наместник киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Иона рассказал о заброшенных келлиях, которые он посещал.

«Интересно попадать в заброшенные кельи. Как известно, на Афоне действуют 20 монастырей, между которыми распределена вся территория полуострова. […] Афон переживал периоды как расцвета, так и упадка. Как известно, на рубеже XIX-XX веков монашество здесь процветало. Русские иноки, которых уже не вмещал Пантелеимонов монастырь, построили огромные Ильинский и Андреевский скиты, несколько десятков отдельных келий.

После революционных событий 1917 года приток наших земляков на Святую Гору прекратился, и многие кельи пришли в запустение. Когда жившие здесь монахи умерли, здания стали разрушаться. Редко где на Афоне кельи строились капитально - как правило, строительным материалом служил камень, скрепленный глиной. Поэтому едва повреждается крыша, как вода тут же размывает кладку, и сооружение буквально за несколько лет приходит в негодность», - рассказал архиепископ Иона.

Он объяснил, почему ему нравится посещать заброшенные места на Афоне.

«Я вообще очень люблю бывать в заброшенных местах: интересно представлять, как здесь кипела жизнь, как люди это строили, молились, подвизались. Заходишь и видишь: тут была трапезная, стоит стол, на стене светлое пятно - вероятно, от иконы. Рядом крепления для лампады, потертость на полу - место для чтеца. Смотришь в окно и думаешь, что этим же видом на море любовались и твои земляки сто лет назад…», - сказал владыка.

Архиепископ Иона рассказал, о чем он подумал, посещая Пантелеимонов монастырь.

«Когда-то в Пантелеимоновом монастыре в Покровском соборе стоял на службе у окна, за которым виднелись купола других церквей, море, и подумал: вот, сейчас собор наполнен паломниками, молодыми монахами. Жизнь кипит, монастырь восстанавливается, причем стремительными темпами. Но как ощущали себя в этих стенах монахи тридцатых, сороковых, пятидесятых годов ХХ века? Хоть они и были оторваны от Родины, но знали, что там происходит. Понимали, что здесь они, хоть и в бедственном положении, но пребывают в спокойствии, в мире, а верующим в СССР приходится терпеть за веру такие гонения… Какие чувства испытывали святогорские иноки, что при этом думали? Могли ли предположить, что когда-то коммунизм рухнет, что вновь из теперь уже бывшего Союза приедут монахи, и обитель начнет возрождаться? Или посещали их отчаянные мысли: вот, мы умрем, и ничего после нас не останется… Все дела рук человеческих рано или поздно уйдут в небытие, но души любящих Господа живы и продолжают славословить своего Создателя», - отметил наместник столичного монастыря.

Владыка Иона также рассказал, какой сон ему неоднократно снится.

«Что интересно - мне очень часто снится сон, в котором я восстанавливаю какой-нибудь заброшенный храм. Хожу, вижу его запустение и думаю, с чего начинать, что делать, где что обустроить. Подобные мысли возникают и в заброшенных афонских келиях. Интересно, что некоторые из них опустели не так давно, сохранились многие детали обстановки, а кое-где даже

одежда осталась висеть на крючках. Всё это - невидимая связь с бывшими жителями», - сказал архиепископ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".