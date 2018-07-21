Феофил Мироточивый – афонский святой, который принял схиму, чтобы избежать епископства

Православные христиане 21 июля (по новому стилю) отмечают день памяти святого Феофила Мироточивого. В этот день отмечает панигир афонский монастырь Пантократор.

Преподобный Феофил (в переводе с греческого это имя означает «любящий Бога»), родился в Македонии в благочестивой семье. Он получил хорошее, по тем временам, образование. С юного возраста он избегал подростковых веселий, больше по душе ему были беседы со зрелыми людьми. Парень любил читать Святое Писание и жития святых.

Затем он стал священником. И отправился в паломничество по святым местам. Так из Александрии с епископом Акакием он отправился на Синайскую гору, а оттуда в Иерусалим. Затем в Дамаске он встретил патриарха Антиохийского, от которого получил письма, адресованные Патриарху Константинопольскому.

По смерти епископа Акакия, по благословению Патриарха Иерусалимского, с письмами для Патриарха Константинопольского, он возвратился в Константинополь. Патриарх Пахомий в святом Феофиле увидел ученого, и поручил ему письменные дела патриархии, с должностью нотария и экзарха великой Церкви.

Затем святой оставил свою должность и удалился на Святую Гору, в монастырь Ватопед. Здесь он стал учеником находившемуся в то время на покое в обители епископа. Когда владыка умер святой перешел в Иверскую обитель. Келейным занятием он выбрал для себя переписку книг. Многие из переписанных им изданий хранятся в монастырской библиотеке и по сегодня.

О преподобном знали как на Святой Горе, так и за ее пределами. Константинопольский патриарх написал письмо Феофилу с просьбой прийти в Фессалоники. Преподобный понял, что его зовут, чтобы возвести во епископа, так как там умер владыка. Что избежать этого он принял великую схиму, а Патриарху ответил, что тяжкая болезнь побудила его к такому шагу.

Возле Иверского монастыря уединенно подвизался тогда игумен Дионисий, к которому присоединился Феофил.

Возле Кареи в то время жил подвижник Кирилл, к которому затем перешел святой Феофил. К ним часто приходил служить прот Святой Горы, старец Серафим. Прот обратил внимание на Феофила, с которым они до смерти оставались друзьями.

Затем преподобный удалился в Пантократор, в келью святого Василия. Келья требовала ремонта, но святой пожелал все оставить, как есть. Здесь он исполнял подвиг безмолвия. К нему, оставив должность, присоединился Прот Святой Горы.

Святой Феофил заранее знал о своей смерти, и начал готовиться к вечности. Он написал исповедание веры и завещание духовное, а пред смертью пожелал собороваться.

Простившись со всеми, и причастившись Христовых Таин, он позвал ученика Исаака для объявления ему последней воли. Он сказал, чтобы его не хоронили уставленным чином, а чтобы Исаак оцепил ноги, выбросил тело. «Господи Иисусе Христе! Приими дух мой», – были его последние слова. Святой умер в воскресный день, 21 июля.

Ученик Исаак исполнил волю святого, но многочисленные паломники приходили к нему и интересовались, где могила старца. Тогда Исаак был вынужден показать им тело святого. Монахи из Пантократора и Иверского монастыря забрали тело преподобного.

Мощи перенесли Пантократор в келейную церковь святого Василия, где безмолвствовал преподобный. С того времени они начали мироточить.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".