Преподобный Паисий Святогорец – о распределении наследства

Как известно, распределение наследства – это часто непростая тема даже в православных семьях. Мы публикуем наставления современного афонского старца, преподобного Паисия Святогорца о распределении имущества, которое остается детям после смерти родителей. Наставления помогут понять, как правильно поступать детям и родителям, которые планирую писать завещание.

«Если родители материально обеспечены, то они ответственны за будущее своих детей. Конечно, главное, чтобы они воспитали их хорошими людьми, потом помогли им получить образование или выучиться профессии, чтобы дети могли зарабатывать себе на хлеб. Потом родители должны приобрести им какой-то домик и так далее», - говорил святой Паисий.

Преподобный также приводил пример из жизни.

«Когда в 1924 году, в связи с тогдашним обменом населением, наша семья приехала в Грецию из Фарас в Каппадокии, мой отец, будучи председателем сельской общины, постарался устроить жизнь всех наших односельчан. Свою семью он оставил напоследок. Потом, когда мои братья и сестры выросли, они стали роптать. «Обо всех, отец, ты позаботился, - говорили они, - а вот о нас не подумал»», - отмечал афонский святой.

Преподобный Паисий Святогорец напоминал, что распределение наследства между детьми, также зависит от их положения, в частности, семейного.

«Если человек один, то он может всё отдать другим и по самоотвержению проявить к самому себе полное равнодушие, будучи побуждаем к этому благородством. Но, если человек имеет семью, он должен подумать и о ней», - говорил святогорец.

Он также советовал, как лучше поступать родителям, готовя завещание.

«Конечно, родители не должны терять голову и давать детям всё и сразу, поскольку молодёжь неопытна и в современной ненасытной жизни они могут потратиться не по средствам. Потом родителям будет больно, когда они поймут, что им нечем помочь. Кроме того, родители должны быть внимательны к наиболее слабому ребёнку и дать ему больше материальных, а ещё больше моральных, нравственных благ, для того чтобы паника неудачливости не унесла его вниз, подобно бурному потоку. Но с рассуждением и любовью родители должны позаботиться обо всех своих детях, чтобы в их отношениях не появилось холода», - отмечал святой.

Преподобный Паисий привел пример знакомой ему греческой семьи, которая распределяла имущество.

«Сегодня редко встречаешь дружные семьи, живущие духовно, где братья и сестры не ругаются из-за земельных участков, наследства и не бегают по судам. Я знал одну семью из семи человек. У родителей были золотые украшения. После их смерти дети решили, что золото должен взять себе тот брат, который заботился о родителях в старости. Однако этот брат подумал о том, что их сестра имеет большую семью и поэтому она больше нуждается в этом золоте. Он отдал золото ей. Сестра отдала золото третьему брату, тот четвёртому, и, в конечном итоге, золото вернулось к первому брату! То есть с этими людьми произошло то же самое, что описано в Лавсаике. В конечном итоге, поскольку первый брат тоже не хотел оставлять себе это золото, они решили пожертвовать его в храм.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".