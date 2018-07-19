Глубины богословия: как не попасться на уловки еретиков и что говорил Сулуан Афонский о книгах

На информационном портале Святой Горы Афон в Ютуб была опубликована видео-лекция по догматическому богословию иеромонаха Серафима (Захарова) «Святоотеческие основы богословия Симеона Афонского». В лекции, продолжительностью более 50 минут, лектор анализирует ереси.

«Наше исследование подвело нас к самому нерву православной традиции – к тому учению, которое святые отцы блюли как зеницу ока – это именно учение о личности человека, о полноте человеческой природы, о том, как святые отцы понимали полноту этой природы. И еще раз это обратило наше внимание к богословию Софрония (Сахарова) – одного из самых плодотворных авторов современности, и, конечно, к богословию Симеона Афонского, который творчески развивает многие положения Софрония. К этим двум старцам, которые достигли созерцания, и описали нам путь к спасению не прелестно, а в четких ориентирах», - рассказал иеромонах Серафим.

Также он дал совет, как нужно поступать, чтобы не попасться на еретические уловки.

«Мы сейчас знаем, что эта опасность входит в нашу Церковь и пытается поразить Ее изнутри, прикрываясь православием. И еще раз это обратило наше внимание к тому, что в Церкви нужно не читать книги святых отцов, а нужно жить православной традицией. У человека должен быть старец, он должен быть причастен к православной традиции на практике, а не по книгам. Эти «книжные» православные чаще всего становятся еретиками. Наша жизнь – это учеба. Мы учимся, и не ошибается только тот, кто не учится; тот, кто учится - всегда ошибается. Страшно не ошибаться, а не исправлять свои ошибки. Тогда уже происходит процесс разложения в душе, начинает действовать гордыня. Поэтому мы не боремся с невежеством, мы не обличаем еретиков», - отметил отец Серафим.

Он процитировал слова преподобного Силуана Афонского, которые иллюстрируют сказанное, что важно жить в православии, а не просто читать книги.

«Как-то его спросили монахи: «Старец, а что будет, если книги святых отцов куда-нибудь пропадут? Как мы, монахи, будем спасаться?». На это старец ответил: «Ничего не будет, ничего не изменится, потому что афонские монахи спокойно напишут точно такие же книги»», - рассказал иеромонах Серафим.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".