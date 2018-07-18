Преподобномученик Киприан Новый – афонский святой, который шел на казнь, как на брачный пир

Православные христиане 18 июля (по новому стилю) отмечают день памяти преподобномученика Киприана Нового.

Святой родился в Эпире. О его детстве не сохранилось сведений. После смерти родителей принял монашество и стал священником.

Затем он удалился на Афон, поселился в монастыре Кутлумуш, где построил келью с церковью в честь святого великомученика Георгия. К нему присоединились еще два инока.

Со временем подвижника Киприана стали почитать, как великого старца, многие старались подражать ему.

Святой хотел мученически пострадать за Христа и рассказал об этом опытным старцам.

Киприан вскоре оставил Святую Гору и отправился в Фессалоники. Прожив здесь несколько дней и узнав, когда паша бывает в суде, он в тот день, причастившись и помолившись, вошел в судилище и, подойдя к паше, исповедовал себя христианином и назвал ислам ложной религией. Паша приказал избить и выгнать его.

Святой отправился в Константинополь в надежде там пострадать за Христа. Здесь он изложил свою речь, аналогичную произнесенной в Фессалониках, на бумаге и подал ее визирю. Письмо было написано на греческом, его перевели на турецкий. Святого избили и вернули ему бумагу.

Святой Киприан не поспешил уходить из дворца, а стал ждать, когда визирь придет. Когда он пришел, святой бросился к нему, но, его вновь выгнали. Начальник спросил, почему выгнали этого человека, и когда узнал, что он хулит Магомета, то приказал представить его визирю. Тот подумал, что святой пьян или сумасшедший, поскольку богохульствует. Святой уверил, что он в трезвом уме и не употреблял алкоголь.

Визирь пришел в недоумение и начал думать, как привести его к мусульманской вере. Видя непоколебимость святого, он отослал его к шейх-уль-исламу (высшая духовная особа). Затем его привели в Фанари в устрашение христиан, приказали отрубить ему голову. Услышав смертный приговор, преподобномученик обрадовался и прославил Бога. На казнь он шел не как на смерть, а на брачный пир.

Придя на место казни, святой стал на колени, перекрестился, поблагодарил Бога, что удостоился стать мучеником. Его казнили, отрубив голову. Это произошло в субботу, 18 июля (по новому стилю) 1679 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".