Преподобный Афанасий Афонский – основатель Великой лавры

Православные христиане 18 июля (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Афанасия Афонского. В этот день отмечает панигир Великая лавра.

Преподобный Афанасий родился в Трапезунде (территория современной Турции). При крещении был назван Авраамием.

Мальчик рано остался сиротой, и его воспитывала монахиня, которой он старался подражать в подвиге поста и молитвы. Он хорошо учился.

Когда умерла его приемная мать, Авраамий стал учеником у знаменитого ритора Афанасия в Константинополе, при дворце византийского императора Романа Старшего. Вскоре он и сам стал учителем.

Авраамий продолжал вести строгую и воздержанную жизнь. Он мало спал, и то сидя на стуле. Питался святой ячменным хлебом и водой. Афанасий стал завидовать своему бывшему ученику, и Авраамий решил оставить преподавательство.

В то время в Константинополь прибыл преподобный Михаил Малеин, игумен Киминского монастыря. Святой рассказал ему о своей жизни, и сказал, что хотел бы стать монахом. Игумен полюбил его и много наставлял в деле спасения. Во время одной из таких духовных бесед святого Михаила посетил его племянник Никифор Фока, полководец, который затем стал императором.

Вскоре Авраамий оставил все и прибыл в Киминский монастырь, припал к ногам игумена, прося постричь его в монашество. Его желание было исполнено – он принял монашеский постриг с именем Афанасий.

Молитвами и постом святой достиг высоты духовной, и вскоре игумен благословил его на подвиг безмолвия, в месте недалеко от монастыря. Затем он совсем покинул обитель и пришел на место, называемое Мелана, - это окраина Афона. Здесь он построил себе келлию.

Терпя искушения он решил, что потерпит еще год, а после – как Господь устроит. В последний день обозначенного срока, когда святой стал на молитву, его осиял Небесный Свет. Он исполнился духовной радости и получил дар умиления, и возлюбил место своего уединения.

Тогда Никифор Фока вспомнил, что давал обет стать иноком и просил преподобного Афанасия на его средства устроить монастырь. То есть, построить келлии и храм. Сначала святой Афанасий не хотел принимать золото, но, видя доброе намерение Никифора, и увидев в этом волю Господа, начал строительство монастыря.

Преподобный построил большой храм в честь святого Пророка и Предтечи Христова Иоанна и второй храм, возле подножия горы, в честь Пресвятой Богородицы. Затем были сооружены келлии, трапезная, больница и гостиница для паломников.

В монастырь стали приходить первые насельники. Даже игумены и архиереи хотели быть простыми монахами в Лавре святого Афанасия.

Святой установил в обители общежительный устав, как в древних палестинских обителях.

Святой Афанасий много раз удостаивался видеть Божию Матерь. Однажды в монастыре был голод, и монахи стали покидать Лавру. Преподобный остался один и тоже думал уйти. Но тут он увидел Женщину, идущую ему навстречу. "Кто ты и куда идешь?", - спросила Она. "Я здешний инок", - ответил святой Афанасий и рассказал, почему он покидает монастырь. "И ради куска хлеба насущного ты бросаешь обитель, которой предстоит прославиться в роды и роды? Где твоя вера? Воротись, и Я помогу тебе". "Кто ты?", - спросил святой. "Я Матерь Господа твоего", - ответила Она, и сказал Афанасию ударить жезлом об камень, из образовавшейся трещины заструился источник.

Со временем число братии увеличивалось, в Лавре продолжались строительные работы.

Преподобный Афанасий знал заранее о своей смерти и просил братию не соблазниться о том, что случится. Монахи не понимали смысла сказанных слов. Преподав братии последние наставления, святой зашел в келлию, надел мантию и куколь, который надевал только по великим праздникам, после длительной молитвы вышел.

Игумен поднялся с шестью монахами наверх храма, чтобы осмотреть строительство. Верх храма обрушился, пятеро монахов сразу погибли. Преподобный Афанасий и зодчий Даниил, заваленные камнями, выжили. Все слышали, как святой Афанасий призывал Бога: "Слава Тебе, Боже! Господи, Иисусе Христе, помоги мне!". Монахи стали откапывать его, но обнаружили уже мертвым.

В течение трех дней его мощи оставались, как у живого человека, а из ран истекала кровь, которую монахи вытирали полотенцем. Помолившись после возле этой святыни, многие получали исцеление.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".