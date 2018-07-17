Глубины богословия: почему читать труды Симеона Афонского непросто

В сети на информационном портале Святой Горы Афон в Ютуб опубликована видео-лекция по догматическому богословию иеромонаха Серафима (Захарова) «Святоотеческие основы богословия Симеона Афонского». Лектор, проанализировав тексты отца Симона, пришел к выводам, которыми поделился со слушателями. Ранее в сети были опубликованы противоречивые мнения, относительно учений отца Симеона.

«Мы пришли к выводу, что он (Симеон Афонский – ред.) не просто укоренен в традиции святых отцов и корректно использует терминологию, творчески развивает некоторые положения святых отцов, и является видным современным богословом. В нашем современном мире существует ересь, которая скрывается под видом Православия, стараясь повредить, помешать православному учению, изменить его.

Анализ терминологии Симеона Афонского привел нас к определенному кругу авторов, прежде всего Дионисий Ареопатит, Максим Исповедник, Григорий Палама, Симеон Новый Богослов, то есть известные прославленные отцы. В этом списке оказался архимандрит Софроний (Сахаров). Симеон Афонский творчески развивает многие положения», - отметил иеромонах Серафим.

Также он рассказал, с каким феноменом он встретился во время изучения трудов Симеона Афонского и о восприятии их в обществе.

«Мы встретились с таким феноменом, что есть люди, которым не нравится богословие Симеона Афонского. Кто-то просто чувствует непонимание, неприязнь, а кто-то начинает открытую борьбу, войну с книгами Симеона Афонского. Мы пришли к выводу, что искушают в этих книгах ряд тем, которые связаны с обожением человека, человеческой природы, и с личностью, которая напрямую связанна с полнотой обожения. Поэтому, естественно, что также этих людей искушают творения архимандрита Софрония (Сахарова), который внес огромный вклад в это учение.

Нас заинтересовал сам феномен – почему какими-то людьми это святоотеческое учение, сам нерв отеческой традиции, богословия, самое важное начинает осознаваться, как нечто чуждое православию. Если немножко шире посмотреть на этот феномен, то существует некая проблема чтения святых отцов. Наверно, со мной любой согласиться, что на чтение Максима Исповедника нужно долго настраиваться. Нельзя просто открыть его книгу и читать. А вот на чтение Симеона Нового Богослова можно вообще не настраиваться. Это есть, и это заставляет нас задуматься о том, почему происходит такой разрыв – есть такие авторы, которых нам читать вполне комфортно и легко, а именно самых сокровенных созерцателей – тех, которые открывают нам глубины богословия, нам читать очень тяжело. Это и я чувствую, и, я думаю, любой человек это подтвердит», - сказал иеромонах Серафим.

По видеоматериалам информационного канала Святой Горы Афон в Ютуб.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".