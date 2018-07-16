Духовная сокровищница Святой Горы: чем опасен ропот и как его победить

Человеческая природа так устроена, что мы всегда стремимся к большему и, часто, забываем благодарить Бога за то, что имеем, или даже ропщем, не довольствуясь данностью. Мы собрали изречения святых и старцев Афона о том, чем опасен ропот в духовной жизни и как победить этот грех.

«Если ты будешь роптать и ругать своего начальника, то и сам ты станешь раздражительный, как он, и исполнится тогда на тебе слово пророка Давида: "Со избранным избран будеши, и со строптивым развратишися" (Пс. 17:27)». (Преподобный Силуан Афонский).

«Когда состаришься, пожнешь урожай бесстрастия. И будешь недоумевать, откуда у тебя взялись такие прекрасные колосья, хотя ты не возделывал землю! И стал богатым, не достойный ничего! И все твои ропот, преслушание и уныние вырастили такие плоды и благоуханные цветы!» (Преподобный Иосиф Исихаст).

«Ропот имеет причиной чувство собственного злополучия, а прогнать его можно славословием [Бога]. Ропот рождает ропот, а славословие рождает славословие». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Если постигнет тебя какая неудача, то думай: «Господь видит сердце мое, и если Ему угодно, то будет хорошо и мне и другим», и так твоя душа всегда будет в мире. А если кто будет роптать: это не так, а это нехорошо, то никогда не будет мира в душе, хотя бы он и пост держал и много молился». (Преподобный Силуан Афонский).

«Если человек, встретившись с трудностями, не ропщет, но славит Бога, то диавол лопается [от злости] и идет к другому - к тому, кто ропщет, чтобы причинить ему ещё большие неприятности. Ведь чем сильнее человек ропщет, тем сильнее он себя разрушает». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Господь милостиво вразумляет человека, что надо с благодарностью терпеть скорби. Я за всю жизнь ни разу никогда не роптал за скорби, но все принимал от руки Божией, как лекарство, и всегда благодарил Бога, и потому дал мне Господь легко нести все скорби». (Преподобный Силуан Афонский).

«Иисус подчинялся Своим родителям и слушался их со всем усердием, со всей радостью, со всей любовью, и смирялся без малейшего ропота и без какого-либо внешнего или внутреннего прекословия. И Он был им послушен не только в легком, но и в трудном и обременительном. Не только в почетных и славных делах, но и в низких и грубых». (Преподобный Никодим Святогорец).

«Если бы каждая душа знала Господа, знала, как много Он нас любит, то никто не только не отчаялся бы, но даже и не пороптал бы никогда». (Преподобный Силуан Афонский).

«В ропоте присутствует проклятье. То есть человек ропщущий всё равно что проклинает себя, и потом к нему приходит гнев Божий». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Учение Старца было таково: если кто-либо имеет задние мысли ропота, но терпеливо молча все переносит, этим он привлекает благословение Божие. И наоборот». (Ефрем Филофейский "Мой старец Иосиф Исихаст и Пещерник").

«Иногда тангалашка окрадывает нас и учит нас не быть довольными ничем, тогда как всё случающееся с нами можно встречать с духовной радостью и славословием и иметь благословение Божие. Знаю одного монаха на Святой Горе. Если начнется дождь и ты скажешь ему: «Снова пошёл дождь», то он начинает: «Да, все льёт и льёт. Скоро сгниём от этой сырости». Если дождь вскоре прекратится и ты скажешь ему: «Дождик прошёл», то он ответит: «Да, разве это дождь? От таких дождей все засохнет…» Нельзя сказать, что у этого человека не в порядке с головой. Нет. Просто он привык быть ропотливым. Человек находится в здравом уме, а мыслит, словно безумный!». (Преподобный Паисий Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".