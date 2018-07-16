Святые и старцы Афона - о разводе в православной семье

Православная Церковь, как известно, учит, что таинство брака не предусматривает возможности его расторжения. В Церкви нет такого понятия, как «развенчание», но есть благословение на второй брак. Но в силу тех, или иных причин, многие венчанные браки распадаются. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы, которые помогут разобраться в сложных ситуациях, возникающих в семейной жизни, не допустить, или правильно пережить развод.

«Брак, дойдя сегодня до такого состояния, которое мы видим, потерял свой смысл. Семьи распадаются ни с того ни с сего. Несколько дней назад ко мне в каливу пришёл один совершенно замороченный человек. Сперва у него было двое детей от одной любовницы. Потом он ушёл к другой. Та родила ему ребенка, и он с ней развёлся. После этого он женился в третий раз. Его третья жена тоже была разведённой и тоже имела трёх детей: двух от первого брака и одного внебрачного. От этой женщины у него родилось еще двое детей. «Постой-ка, постой, - остановил его я, слушая всё это. - От скольких же мам все эти дети и от скольких отцов? Так вот и гибнут несчастные дети». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Старец Паисий говорит: «Если все, что я переживаю, я расскажу, то меня просто сумасшедшим посчитают». Он иногда говорил, что молился очень много за все супружеские пары, у которых есть опасность развода. И как бы в Духе Святом приходил в их дома и невидимо их умиротворял». (Наместник обители Ватопед архимандрит Ефрем (Куцу)).

«Каждый день сердце мое обливается кровью. Большинство домов полно расстройствами, волнениями, тревогой. Только в тех домах, где живут по Богу, людям хорошо. В других же – там разводы, здесь банкротства, где болезни, где несчастные случаи, кто на психотропных лекарствах, кто на наркотиках. […] Если бы люди во многих подобных семьях смогли хоть на один день обрести беззаботность, отстраненность монахов, то это была бы для них самая лучшая Пасха». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Супружеское воздержание в браке – не проблема. Проблема в том, что вы разрушите свою любовь. Диавол принесет в вашу семью раздоры, вы начнете нервничать и сориться из-за каждой мелочи – все это будет плохо отражаться на ваших детях». (Из книги «Преподобный Порфирий Кавсокаливит Цветослов советов»).

«Я знаю, что […] очень много (пар – ред.) очень легко разводятся. К нам очень много приезжает паломников, и две трети из них во втором, третьем или даже в четвертом браке. А знаете, в чем причина? Потому что люди часто имеют только гражданский брак, но не венчаются и потому не приходит на них Божественная благодать, чтобы помочь в семейных делах. И поэтому те, кто не венчаны, должны обязательно венчаться, даже если вы уже в возрасте, все, как можно скорее». (Наместник обители Ватопед архимандрит Ефрем (Куцу)).

«Таковы вольные, распущенные дети прежнего поколения. Во что же превратятся другие - те малыши, родители которых развелись по закону об автоматическом разводе? Сколько же молодых, принимающих наркотики, прошли нынешним летом через мою каливу! Большинство этих несчастных - дети из распавшихся семей. Парню двадцать семь лет, а он находится в отчаянии и просит помощи! И знаешь, ведь детей из распавшихся семей видно издалека». (Преподобный Паисий Святогорец).

«С первых же дней нашего брака, который обещал быть удачным, отец Порфирий, с которым мы часто перезванивались по телефону, постоянно говорил нам: «Не старайтесь избежать рождения детей». Спустя немного времени после того, как у нас появился ребенок, мы решили развестись, потому что совместная жизнь не получалась. Мы обиделись и на Старца, который вместо того, чтобы со свойственной ему прозорливостью, в которой мы не раз убеждались, предвидеть наш развод, наоборот, посоветовал нам завести ребенка. Когда наш ребенок стал подрастать, мы начали понимать, что наш развод будет преступлением перед ним. Мы остановили бракоразводный процесс, и несмотря на то что оба хотели развестись и что нам казалось, что другого выхода не было, снова стали жить вместе За три года до своей кончины отец Порфирий сказал нам: «Если бы у вас не было ребенка, то сейчас вы бы уже развелись, и только Бог знает, что бы с вами тогда стало. Поэтому я и советовал вам завести ребенка. Вы сохранили ваш брак, который так же священен, как все таинства нашей Церкви». (Из книги «Преподобный Порфирий Кавсокаливит Цветослов советов»).

«В прежние времена жизнь была более умиротворённой и люди проявляли терпение. А сегодня все, кого ни возьми, - словно зажигалки: [сыпят искрами и] не могут вынести ни единого слова. И после этого автоматически следует развод». (Преподобный Паисий Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".