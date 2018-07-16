Преподобномученик Герасим - афонский святой, который в 25 лет пострадал за Христа

Православные христиане 16 июля (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого - преподобномученика Герасима Нового.

Преподобномученик Герасим Новый или Карпенисийский был родом из небольшого города Карпенисион (по другим источникам - из села Мега-Хорион), на западе Греции. В миру его звали Георгий.

В 11 лет он отправился в Константинополь вместе со старшим братом Афанасием, где и остался работать в бакалейной лавке.

Однажды Георгий нес на голове поднос с вазочками, наполненными мороженым. Он споткнулся, опрокинув поднос, и заплакал. Его плач услышала богатая турчанка, которая взяла мальчика к себе домой, а затем ласками и подарками уговаривала перейти в ислам. Он стал мусульманином.

Спустя несколько лет Георгий раскаялся в том, что отрекся от Христа. Он отправился на Святую Гору. В Свято-Пантелеимоновском скиту, относящемуся к монастырю Кутлумуш, он принял монашеский постриг с именем Герасим.

Желая мученически искупить свой грех, он приехал в Константинополь, где публично исповедал себя христианином. В течение 15 дней его мучили, но он оставался тверд в своих религиозных взглядах.

Он был обезглавлен в возрасте 25 лет на городской площади, расположенной недалеко от храма Святой Софии в 1812 году.

Его похоронили в монастыре в честь Преображения Господня на острове Проти. Спустя 3 года главу и руку преподобномученика перенесли в обитель в Прусиотиссы (Прусу), остальные мощи - в Мега-Хорион.

Служба в честь преподобномученика Герасима была составленная иеромонахом Кириллом (Кастанофиллисом), учеником преподобного Никодима Святогорца и Анагностом Ятридисом, и впервые была издана в Афинах в 1902 году.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".