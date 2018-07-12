Православные со всей Греции накануне дня памяти преподобного Паисия Святогорца прибыли на его могилу (фото, видео)

Накануне дня памяти преподобного Паисия Святогорца, с утра 11 июля, многочисленные паломники прибыли в Иоанно-Богословский монастырь, который расположен недалеко от греческого города Суроти.

Здесь за алтарём монастырского храма в честь Преподобного Арсения Каппадокийского похоронен афонский святой.

День памяти преподобного Паисия Святогорца отмечается 12 июля. В этот день православные по всему миру молятся чтимому афонскому святому.

По материалам life-events.gr.

***Преподобный Паисий Святогорец (в миру - Арсений Эзнепидис) родился в Каппадокии (Турция) в 1924 году. Вырос на территории Греции, так как туда, после обмена населением между странами, переехала его семья. В 1954 году Паисий принял монашеский постриг на Святой Горе Афон. С 1958 по 1962 год жил в греческом монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Стомио. Затем Преподобный жил в обители святой Екатерины на горе Синай, в Египте. В 1964 году преподобный Паисий вернулся на Святую Гору. Из-за тяжелой болезни ему сделали операцию, удалив большую часть легких. Преподобный жил в келье Панагуда, в монастыре Кутлумуш на Святой Горе. В 70-х годах ХХ века помогал организовывать миссионерское служение в Заире, в Республике Конго. Умер святой в 1994 году в монастыре Иоанна-Богослова, в Греции. В 2015 году состоялась его канонизация в лике святых Константинопольским Патриархатом.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".