12 изречений Паисия Святогорца о том, когда «благовременно» рожать детей

Ко дню памяти известного святого, афонского старца – преподобного Паисия Святогорца, который отмечается 12 июля, мы собрали изречения святого о теме, которая обсуждается в каждой семье – о рождении детей. Каждый для себя выбирает, чем руководиться в вопросе рождения ребенка. Одни семьи, доверяя промыслу Божьему, сразу после венчания стремятся родить, другие, руководясь логикой и целесообразностью момента – решают сперва устроить свою жизнь, и есть те, кто не может иметь детей. Изречения современного афонского старца помогут понять, как правильно поступать в этом вопросе каждой православной семье.

1. «Супруги должны вверять свою жизнь Божественному Промыслу и не составлять собственных планов. Они должны верить в то, что Бог, заботящийся и о птицах небесных, проявит намного большую заботу об их детях».

2. «Есть супруги, которые в первую очередь стараются упорядочить все прочие проблемы и лишь затем начинают думать о детях. Такие люди совсем не берут в расчёт Бога. А другие супружеские пары говорят: «Нынешняя жизнь не легка. Пусть у нас будет один ребёнок - и хватит. Тут и одного-то попробуй вырасти!» И не рожают других детей. Эти люди не понимают, насколько они согрешают, думая подобным образом, не полагаясь с доверием на Бога. Бог «сердоболен». Ему легко перестать давать супругам детей, если Он увидит, что их вырастить им уже не под силу».

3. «Рождение детей зависит не только от человека. Оно зависит и от Бога. Видя, что у супругов, испытывающих затруднения в связи с рождением детей, есть смирение, Бог может не только дать им ребёнка, но и сделать их многодетными. Однако, видя в супругах настырность и эгоизм [Бог не исполняет их желания, потому что], исполнив их прошение о рождении детей, Он удовлетворит их настырность и эгоизм. Супруги должны всецело предать себя Богу. Они должны сказать: «Боже мой, Ты печешься о нашем благе, «да бу́дет во́ля Твоя́». В этом случае их прошение исполнится.

4. «Некоторые бесплодные женщины не вступили в брак тогда, когда это нужно было сделать, и поэтому сейчас по отношению к ним действуют духовные законы».

5. «Многие стремятся вступить в брак, не думая о том, что рождение детей и их воспитание в христианском духе должно быть целью [супружеской жизни]. Люди не хотят иметь много детей, чтобы не обременять себя хлопотами, а потом держат в своих квартирах собак и кошек».

6. «Есть и такие супружеские пары, которые хотят иметь ребёнка сразу, как только поженятся. А если рождение ребёнка задерживается, то они начинают тревожиться и беспокоиться. Как же они родят ребёнка, если сами полны беспокойства и душевной тревоги? Они родят ребёнка тогда, когда изгонят из себя беспокойство и душевную тревогу и направят свою жизнь по правильной духовной колее».

7. «Для многих людей, живущих по-мирски, семья сегодня лишена смысла. Поэтому такие люди не вступают в брак, или же, вступив в него, избегают деторождения, либо убивают детей абортами и таким образом сами истребляют свой род. То есть не Бог уничтожает людей - люди уничтожают себя сами. Тогда как люди верующие, соблюдающие заповеди Божий, приемлют Божественную Благодать, поскольку Бог, если можно так выразиться, обязан помогать им в трудные годы, которые мы переживаем. Мы видим христиан, имеющих семьи, и воспитывающих своих детей в страхе Божием сколько бы детей Он им ни дал. И все дети [таких родителей] уравновешенны, радостны. Эти дети - благословение Божие».

8. «Иногда Бог сознательно медлит и не даёт какой-то супружеской паре детей. Поглядите: ведь и Святым Богоотцам Иоакиму и Анне, и Святым Пророку Захарию и Елизавете Он дал ребёнка в старости, дабы исполнить Свой предвечный план о спасении людей».

9. «Многим людям Бог не даёт детей, для того чтобы возлюбив детей всего мира как своих собственных, эти люди помогли их духовному возрождению. Один человек не имел детей, но, когда он выходил из дома, дети из соседских домов сбегались к нему и с любовью окружали его. Они не давали ему идти на работу. Видите: Бог не дал этому человеку своих детей, но Он дал ему благословение, чтобы все соседские дети любили его как отца, а он по своему помогал им духовно».

10. «- Геронда, некоторые супруги, страдающие от бесплодия, думают об усыновлении малыша. - Да, таким людям лучше усыновить ребёнка, им не нужно [эгоистично] упорствовать в желании родить собственное дитя. Желание человека и воля Божия — это не всегда одно и то же».

11. «- Геронда, к нам обратилась одна супружеская пара. И он, и она имеют скрытый симптом талассемии. Эти люди спросили нас, следует ли им заводить детей. Мы предложили посоветоваться с их духовником. - Духовники не могут запретить таким супружеским парам заводить детей. Духовные наставники должны возделывать в таких супругах любочестие, чтобы они прикладывали старание к воздержанию. И с рассуждением духовники должны оказывать им снисхождение».

12. «…В других случаях Бог не даёт супругам детей, чтобы пристроить какую-нибудь сиротку».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".