Православные отмечают день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла

Православные 12 июля празднуют день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.

Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», на Афоне 12 июля, в этот день панигир отмечает обитель Каракал, главный собор которого назван в честь святых апостолов Петра и Павла. Также здесь хранится чудотворный образ с изображением апостолов Петра и Павла, написанный в 1640 году.

Этих двух апостолов называют первоверховными и почитают в один день, однако их жизнь и общение со Христом были разными. Святой апостол Петр был одним из ближайших учеников Иисуса Христа во время Его земной жизни. Апостол Павел не был учеником Спасителя при его жизни и не имел отношения к событиям, описанным в Евангелие.

Святой апостол Петр, до того, как стал учеником Спасителя, был рыбаком. Его звали Симон. Петром, что означает «камень», его назвал Сам Христос: «Я говорю тебе: ты - Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:18-19).

Петр трижды отрекся от Господа перед Его страданиями на Кресте. Затем он искренне раскаялся и после Воскресения Господа и Пятидесятницы проповедовал Евангелие в странах Средиземноморья. Два его Соборные послания включены в Новый Завет.

В 67 году апостол Петр пришел проповедовать в Рим, где был распят на кресте вниз головой. Именно так быть распятым пожелал сам Петр, считая себя недостойным того, чтобы пострадать так, как Христос.

Апостол Павел был гонителем на христиан. Его звали Савл. Согласно книге Деяний святых апостолов, идя по пути в Дамаск, он услышал голос с неба: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?». Он спросил, Чей это голос и получил ответ, что это «Иисус, Которого ты гонишь». Голос повелел ему направляться в Дамаск, где он был крещен. Затем он стал проповедовать христианство во многих странах мира. Апостол Павел написал 14 посланий.

Он пострадал за Христа недалеко от Рима в 67 году. Ему, как это полагалась римлянину, мечем усекли голову.

Почитать святых апостолов Петра и Павла православные стали сразу после их смерти, а места, где они приняли мученическую смерть, стали почитаться как священные.