На Закарпатье верующие пройдут крестным ходом 30 км, вспоминая перенесение иконы Богородицы с Афона
На Закарпатье в ночь с 12 на 13 июля состоится ежегодный крестный ход из Ужгорода - в Свято-Успенский женский монастырь в селе Домбоки.
Событие состоится в память перенесения иконы Богородицы «Скоропослушница» со Святой Горы - на Закарпатье.
Сбор участников крестного хода состоится 12 июля, в 19.00 в Крестовоздвиженском кафедральном соборе.
В 20.00, после молебна, начнется крестный ход.
Верующие за 11-12 часов пройдут расстояние более 30 км. Подготовка к крестному ходу предусматривает молитву и покаяние.
Во время нынешнего хода верующие будут молиться за мир в Украине и за Закарпатский край.
В пятницу, 13 июля, в день Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов, по случаю дня перенесения иконы Богородицы «Скоропослушница» в Закарпатье архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор, совершит архиерейское богослужение в Свято-Успенском женском монастыре села Домбоки.
По материалам Мукачевской епархии УПЦ.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".