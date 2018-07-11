На Закарпатье верующие пройдут крестным ходом 30 км, вспоминая перенесение иконы Богородицы с Афона

На Закарпатье в ночь с 12 на 13 июля состоится ежегодный крестный ход из Ужгорода - в Свято-Успенский женский монастырь в селе Домбоки.

Событие состоится в память перенесения иконы Богородицы «Скоропослушница» со Святой Горы - на Закарпатье.

Сбор участников крестного хода состоится 12 июля, в 19.00 в Крестовоздвиженском кафедральном соборе.

В 20.00, после молебна, начнется крестный ход.

Верующие за 11-12 часов пройдут расстояние более 30 км. Подготовка к крестному ходу предусматривает молитву и покаяние.

Во время нынешнего хода верующие будут молиться за мир в Украине и за Закарпатский край.

В пятницу, 13 июля, в день Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов, по случаю дня перенесения иконы Богородицы «Скоропослушница» в Закарпатье архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор, совершит архиерейское богослужение в Свято-Успенском женском монастыре села Домбоки.

По материалам Мукачевской епархии УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".