14 изречений преподобного Паисия Святогорца о правильном отношении к работе

Почти все работающие люди, так или иначе, сталкиваются с трудностями на работе. Их причины разные, но всегда важно помнить, как правильно переживаться стрессовые ситуации, относиться к своим обязанностям на работе. Мы собрали изречения преподобного Паисия Святогорца, день памяти которого отмечается 12 июля, о том, каким должно быть отношения православного человека к труду, как научиться сопоставлять рабочее и свободное время, и как не «выгорать» на рабочем месте.

1. «Я советую мужчинам после работы зайти в какой-нибудь храм, поставить свечку, постоять 10-15 минут на службе или посидеть где-нибудь в сквере и почитать отрывок из Евангелия, для того чтобы умиротвориться. После этого пусть идут домой - умиротворённые и улыбающиеся. Ведь в противном случае они будут приходить домой раздражённые и затевать ссору с ближними. Не надо приносить домой те проблемы, с которыми они сталкиваются на работе: эти проблемы надо оставлять за дверью своего дома».

2. «Работу надо любить просто: не надо быть в неё влюбленным. Если человек не полюбит свою работу, то будет уставать вдвойне - и телесно, и душевно. А раз он будет усталый душой, то и телесный отдых не будет восстанавливать его силы. Душевная усталость - вот что выматывает человека. Работая от сердца и испытывая радость, человек не выбивается из душевных сил, и телесная усталость тоже исчезает».

3. «Чтобы не уставать в послушании и не брыкаться, нужно понять его смысл, для того, чтобы почувствовать его необходимость, и только тогда послушание тебя освободит, потому что послушание не рабство, но свобода».

4. «Удовольствие, которое чувствует человек, любочестно выполняющий свою работу, - это доброе удовольствие. Это удовольствие дал Бог, для того чтобы не уставало Его создание. Это - восстановление сил через усталость».

5. «По мне, так лучше человеку работать простым служащим, правильно и с любочестием выполнять работу, стараясь упростить свою жизнь, ограничиваться необходимым и иметь голову спокойной, чем быть владельцем предприятия и то и дело повторять: «Ах, как же мне быть?» И обычно такие большие люди имеют большие долги. А потом подмешивается гордыня. «Вот получу еще один большой заём, - построю то, устрою другое и буду жить припеваючи…», - говорят такие люди, но потом просчитываются, разоряются и их имущество продают с молотка».

6. «Профессия не делает человека человеком».

7. «Сегодня многие люди измучены, потому что они не любят своей работы. Они глядят на часы и с нетерпением ждут часа, когда можно уйти домой. А вот если у человека есть рачение, ревность к работе и ему небезразлично то, что он делает, то чем больше он работает, тем больше эта ревность разжигается. Потом человек отдаётся работе и, когда приходит время уходить, с удивлением спрашивает: «Как же прошло время?» Он забывает и о еде, и о сне, он забывает обо всём».

8. «Многие люди у себя на работе не трудятся головой. Они без толку выбиваются из сил и не справляются с порученным им делом. Потом они падают в глазах других, и их души наполняет тревога. К примеру, человек хочет выучиться какому-то искусству или ремеслу, годы напролёт ходит к учителю или в учебное заведение, но, будучи невнимательным, не может преуспеть, потому что не работает головой. Человек должен понять, что ему необходимо для работы, и восполнить недостающее».

9. «Если он (человек – ред.) относится к своему труду правильно, то работа, какой бы она ни была, будет для него праздником, торжеством».

10. «Чем бы ни занимался человек: моет ли котлы, чистит ли кастрюли, копает ли землю — он должен радоваться. Ведь кто-то и вовсе чистит канализацию, потому что иной работы найти не может. Весь день бедняга в грязи и микробах. А что он, не человек? Не образ Божий?».

11. «Многие люди мучаются из-за того, что им не удаётся прославиться суетными славами или обогатиться суетными вещами. Они не задумываются о том, что от всех этих слав и богатств в жизни иной - то есть в жизни настоящей - не будет никакого толка. Да ведь и перенести-то их в ту иную, настоящую, жизнь будет нельзя. Туда мы перенесём только те из наших дел, с помощью которых здесь, на земле, получим соответствующий «заграничный паспорт» для предстоящего нам великого и вечного путешествия».

12. «…Человек должен работать головой, потому что во время работы часто появляется куча проблем и осложнений. Работая головой, человек станет хорошим мастером и, зная, как поступать ему в каждой конкретной ситуации, будет идти вперед. В этом вся основа. Голова должна быть производительной силой во всём. В противном случае человек остаётся недоразвитым и теряет время зря».

13. «Если человек трудится со смирением и любовью, то всё [что он делает] будет просвещённым, очищенным, радостно благодатным, и сам он будет чувствовать в себе внутреннее восстановление сил. А вот принимая гордый помысл о том, что он делает работу лучше другого, человек может чувствовать некое удовлетворение, однако это удовлетворение не наполняет его сердце, потому что душа не получает [духовного] извещения, не имеет покоя».

14. «Для того чтобы дети были здоровы, я советую родителям посылать их работать к кому-то и даже платить этому человеку деньги. Лишь бы дети любили работу, которую будут делать. Ведь если, имея силы и голову, юноша не работает, то он расслабляется, становится вялым и дряблым».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".