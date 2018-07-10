К 90-летию со дня смерти «апостола Алании» установят памятник афонскому старцу

Памятник афонскому старцу, наместнику Рыльского Свято-Николаевского монастыря архимандриту Ипполиту (Халину) (1928-2002 гг.) установят 18 июля во Владикавказской епархии.

В текущем году отмечается 90-летие со дня смерти отца Ипполита. Его называют современным апостолом Алании. Примечательно, что он при жизни не был в Осетии, но спас тысячи людей в тяжелые времена – в конце XX – начале XXI веков.

Отец Ипполит в течение 17 лет был экономом Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой Горе. Вернувшись на Родину, в Россию, он посвятил свою жизнь помощи нуждающимся.

Архимандрит Ипполит восстановил Свято-Николаевский монастырь в Рыльске. По его молитвам многие, еще при жизни старца, получали исцеление.

Его послушанием была молитва за Аланию, он благословил строительство Аланских монастырей - Свято-Успенского мужского и Богоявленского женского. На территории последнего 18 июля будет установлен и освящен памятник старцу.

По материалам foma.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".