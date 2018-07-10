Атмосфера на главной площади столицы Афона – записки паломников (фото)

Карея, как известно, является столицей Святой Горы Афон. О ней в этот раз написали авторы англоязычного блога athosweblog.

«На главной площади в Карее находится автобус, едущий с Дафни, где паломники садятся в микроавтобусы, которые отвезут их в монастыри. Здесь они делают свои покупки, пьют кофе, ожидая автобусов», - написал Герман Вугд.

Он отметил, что здесь бывает очень тихо, когда все паломники уезжают в монастыри. Также он поделился фотографиями.

«Это в 2015 году. Площадь в 1918 году Фернана Сивилла со Святой Горой на заднем плане. Сивилл стоял немного выше на той же дороге, что и на фотографии выше. Паломники опираются на свои палки. Площадь также является местом, где начинаются все распределения товаров и продуктов питания для монастырей. За магазинами с красными крышами крошечный внутренний дворик, который имеет форму треугольника, что явно видно сверху. Со старой виноградной лозой и деревянными балконами, очень разная, иногда беспокойная атмосфера на площади. Это ситуация в 2017 году», - описал фотографии блогер.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".