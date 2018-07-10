Записки паломников: монастырские врата обители Ватопед (фото)

Авторы англоязычного блога athosweblog.com продолжают делиться информацией о Святой Горе, иллюстрируя рассказы фотографиями.

Они написали о главном входе в монастырь Ватопед (Δ - на опубликованном плане).

«Сегодня мы посмотрим на ворота, и я покажу вам несколько подробных фотографий. Это план главных ворот монастыря: на картинке ниже вы можете увидеть обновленные цветные стеклянные панели (Δ1) реконструкция, проведенная в мае 2017 года», - описал Вим Вугд одно из фото.

На карте отмечен фонтан (в точке B1).

«Мраморный фонтан, датированный 1884 годом. За ним (B7) находится открытая цистерна. Балдахин с панелями, на которых размещено цветное стекло: на фотографии ниже ситуация в 2013 году.

Изображение цветных стеклянных панелей 2013 года: за входом вы можете увидеть башню Продрома (Е), с одноименной часовней в нем (k). Купол с его впечатляющими настенными росписями. Яркие синие цвета доминируют. В середине купола Троица, со Христом, Богом-Отцом и Святым Духом, в виде голубя в сияющем свете, а между ними - луна, солнце и звезды. Они окружены святыми», - отметил автор.

Он более подробно описал роспись купола.

«В четырех углах купола вы видите: Мария (в коричнево-синем платье) с Иисусом Христом и Иосифом (в зеленой одежде). […] Главные ворота с железными дверями. За ним справа - хранитель (охранник) ворот в своем кабинете (Δ2). Паломники должны зарегистрироваться здесь. Хранители ворот видны с другой стороны, с прекрасными (новыми) картинами монастыря Ватопед на стенах», - отметил блогер.

Вим Вугд опубликовал также фото вида монастыря с воздуха.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".