Святитель Григорий – митрополит, который отошел ко Господу во время богослужения

Православные в июле отмечают день памяти афонского святого - святителя Григория, учителя Ватопедского.

Он родился в 1765 году в Румынии, в православной семье. Был крещен Георгием. Получил хорошее светское и церковное образование.

Вместе с двумя друзьями, окончив учебу, ушел в Нямецкий монастырь. В 1790 году был пострижен в монашество с именем Григорий. Монах занимался переводами церковных книг, с греческого и латыни.

Позже он, вместе с другом Геронтием отправились в Бухарест. Здесь святой работал в библиотеке при митрополии.

Затем он отправился на Святую Гору, где поселился в Ватопеде.

С 1812 по 1820 год монах вновь жил в Нямецком монастыре, где занимался переводом книг. Позже он отправился в путешествие в Бухарест, а затем – жил в монастыре, который придерживался афонского устава. Он спал на досках, застеленных соломой в очень аскетической келлии, где была только самая необходимая мебель, икона и две сумки с книгами. В это время он был иеродиаконом.

В 1823 году правитель Румынии Григорий Гикас позвал святого в Бухарест, чтобы назначить его митрополитом Венгро-Влахским. Святой согласился, но и будучи митрополитом продолжал вести аскетический образ жизни. И в Бухарест пришел пешком, по дороге остановившись переночевать в хлеву у священника. Когда этот священник прибыл в Бухарест для знакомства с новым митрополитом, - узнал, что владыка – и был тот самый путник. Священник переживал, что оказал такой недостойный архиерея прием, но святой успокоил его, сказав, что он был добр к нему и отпустил с миром священнослужителя.

Интронизация святого состоялась 11 января 1893 года. Митрополит много потрудился для строительства новых храмов, наиболее известный – кафедральный собор, который был достроен после смерти святого. Также он построил школы и семинарию в Бухаресте, занимался благотворительностью.

Святитель Григорий умер во время всенощного бдения 5 июля (по новому стилю) 1834 года. Его похоронили в кафедральном соборе Бухареста, как он заповедовал. Спустя 7 лет его мощи были обретены, и хранятся в монастыре Калдарусани.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".