Иконописец со Святой Горы посетил женский монастырь УПЦ на Киевщине (фото)

На Киевщине в Ольшанском женском монастыре УПЦ в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение» побывал известный афонский иконописец, иеромонах Лука из обители Ксенофонт.

Отец Лука известен своими работами не только на Афоне, а и по всему миру.

Среди его работ - икона Пресвятой Богородицы «Вратарница», написанная для возрожденной Иверской часовни в Москве. Также он расписал соборные храмы афонских обителей Симонопетра и Ксенофонт.

Вместе со своим родным братом, иеромонахом Серафимом, иеромонах Лука расписали комплекс подворья Ксенофонта - женский монастырь в честь Иоанна Предтечи в посёлке Акритохори (Греция).

По материалам oiu.church.ua.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".