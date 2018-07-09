На Афоне архиепископ УПЦ молился о мире в Украине

Глава Синодального Информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви, архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) совершил паломничество на Святую Гору Афон.

Владыка Климент совершил Божественную литургию в Свято-Пантелеимоновом монастыре. Ему сослужил игумен монастыря архимандрит Евлогий и насельники.

Во время богослужения архиепископ молился о мире в Украине. Возле мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона он молился о верующих и священнослужителях Нежинской епархии УПЦ.

Владыка Климент посетил афонские скиты.

Архиепископ Климент также помолился на Святой Горе об упокоении души митрополита Нежинского и Прилукского Иринея (Семко), который умер 23 сентября 2017 года.

По материалам Нежинской епархии УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".