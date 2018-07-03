Паломники из Украины посетили обитель на Крите, построенную по благословения чтимого афонского святого (фото)

На Крите (Греция) в 15 км от города Ханья, в районе Агия Кириаки, на скалах, расположен женский исихастирий (греч. место безмолвия, пустынь) в честь Преображения Господня. Он относится к монастырю Хрисопигис, который находится в городе Ханья.

Обитель посетили паломники из Украины, среди которых с рабочим визитом пребывал исполнительный директор БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Андрей Ус.

Примечательно, что обитель была построена по благословению преподобного Порфирия Кавсокаливита, которое он дал в 1989 году. Он описал, какой должна быть обитель. Он хотел, чтобы сестры в молитвах наблюдали за красотой Божьего творения, которое раскрывается перед ними и молились о тех, кто живет у подножия горы.

Исихастирий был построен на месте старого монастырского подворья. У ее основания сохранились развалины византийской крепости Кастелло.

Строительство монастыря началось в середине 90-х годов. В 2002 году Патриарх Варфоломей освятил место, на котором затем был воздвигнут главный храм в честь Преображения Господня. Спустя 10 лет состоялось его освящение.

«Для нашего Фонда эта обитель очень близка, ведь составленная сестрами монастыря книга с изречениями преподобного Порфирия Кавсокаливита «Христос – это все!», с разрешения игуменьи Феоксении, была переведена мной на украинский язык. Она вышла в свет весной этого года в Украине. Со слов сестер, это одно из лучших изданий о преподобном», - сказал Андрей Ус.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".