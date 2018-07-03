В Киев прибыл список чудотворной иконы Божией Матери «Алтарница» со Святой Горы Афон
В столичный Андрее-Владимирский храм Кафедрального собора Украинской Православной Церкви 2 июля прибыл список чудотворной иконы Божией Матери «Алтарница» со Святой Горы Афон.
Икона прибыла из афонского монастыря Ватопед и будет находиться в Андрее-Владимирском храме до 10 июля.
В этот день перед святыней был отслужен молебен с акафистом, который возглавил викарий Киевской Митрополии епископ Варсонофий. Икона «Алтарница» была внесена и установлена в центр храма, после чего все желающие смогли приложиться к святыне.
Верующие молились перед святым образом Девы Марии, а в конце молебна было совершено помазание освященным елеем.
Икона Божией Матери «Виматарисса», или «Ктиторисса» («Алтарница», или «Ктиторская») - покровительница афонской обители Ватопед.
Празднование «Алтарнице» установлено также на вторник Светлой седмицы (недели после Пасхи), в этот день вокруг монастыря в честь святого образа совершается Крестный ход.
По материалам, предоставленным Кафедральным собором УПЦ.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".