В Киев прибыл список чудотворной иконы Божией Матери «Алтарница» со Святой Горы Афон

В столичный Андрее-Владимирский храм Кафедрального собора Украинской Православной Церкви 2 июля прибыл список чудотворной иконы Божией Матери «Алтарница» со Святой Горы Афон.

Икона прибыла из афонского монастыря Ватопед и будет находиться в Андрее-Владимирском храме до 10 июля.

В этот день перед святыней был отслужен молебен с акафистом, который возглавил викарий Киевской Митрополии епископ Варсонофий. Икона «Алтарница» была внесена и установлена в центр храма, после чего все желающие смогли приложиться к святыне.

Верующие молились перед святым образом Девы Марии, а в конце молебна было совершено помазание освященным елеем.

Икона Божией Матери «Виматарисса», или «Ктиторисса» («Алтарница», или «Ктиторская») - покровительница афонской обители Ватопед.

Празднование «Алтарнице» установлено также на вторник Светлой седмицы (недели после Пасхи), в этот день вокруг монастыря в честь святого образа совершается Крестный ход.

По материалам, предоставленным Кафедральным собором УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".