Со Святой Горы хоспису для онкобольных под Одессой передали копию чудотворной иконы

В Одесской области, в селе Мариновка, в Свято-Покровском скиту УПЦ верующие встретили копию иконы Пресвятой Богородицы "Всецарица", написанную на Святой Горе Афон.

Епископ Диодор во главе делегации Одесской епархии в монастыре Ксенофонт принял в качестве благословения икону Пресвятой Богородицы "Всецарица" для строящегося в селе Мариновке при Свято-Покровском ските хосписа для онкобольных.

Икону доставили в Ватопед, где копия была освящена прикосновением к чудотворному Поясу Пречистой и других святынь.

*Согласно преданию, икона «Всецарица» – это благословение старца Иосифа Исихаста своим ученикам. На образе изображена Богородица, сидящая на царском троне. Она держит на руках Младенца Христа, а Он в руке – свиток. На заднем плане изображены два ангела, осеняющие крыльями Богородицу с Младенцем.

Перед «Всецарицей» молятся об исцелении от онкологических заболеваний.

По материалам Одесской епархии УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".