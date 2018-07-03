Афонскому старцу, которого называют «апостолом Америки», исполнилось 90 лет

Старец Ефрем Филофейский (Аризонский) 24 июня отметил день рождения, ему исполнилось 90 лет. Архимандрит Ефрем (в миру Иоа́ннис Мораи́тис, греч. Ιωάννης Μωραΐτης) родился 24 июня 1928 года в городе Волос (Греция).

Отец Ефрем – духовное чадо старца Иосифа Исихаста, о котором он написал книгу «Моя жизнь со старцем Иосифом».

Филофейским старца Ефрема стали называть с 1973 года, когда он стал игуменом обители Филофей и за короткий срок возродил в ней монашескую жизнь. Затем Кинот Святой Горы благословил старца Ефрема на духовное руководство трех афонских монастырей: Ксиропотам, Костамонит и Каракал. Они и сейчас остаются под его руководством, как и ряд обителей на материковой Греции и в Северной Америке.

В 1960 году греческий богослов протоиерей Иоанн Романидис написал: «Святогорцы должны немедленно направить своих представителей в США и основать там монашеские обители, в противном случае Православие на Американском континенте ожидает неизбежная гибель».

Несколько лет спустя монастыри старца Ефрема появились во многих регионах США и Канады: Нью-Йорке, Техасе, Флориде, Вашингтоне, Северной Каролине, Пенсильвании, Иллинойсе, Калифорнии, Мичигане, Монреале и Торонто.

Главный – монастырь святого Антония Великого в Аризоне, поэтому старца называют Ефремом Аризонским, или «апостолом Америки».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".