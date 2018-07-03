Святые Афона, день памяти которых празднуется в июле
Афонские святые, день памяти которых православные христиане отмечают в июле (по новому стилю).
2 июля - преподобного Паисия Хиландарского;
3 июля - святого Каллиста, Патриарха Константинопольского;
4 июля - новомученика Никиты Нисириоса; преподобномученика Павла, панигир Великой Лавры;
5 июля - святого Григория учителя Ватопедского;
7 июля - преподобного Афанасия Париоса; Рождество Иоанна Крестителя - панигир обители Дионисиат;
8 июля - святого Феолипта, митрополита Филадельфийского, преподобномученника Прокопия; преподобного Дометия Дионисиатского; преподобного Дионисия Микроафонита, основателя монастыря Дионисиат;
9 июля - преподобномученника Давида;
12 июля - святых апостолов Петра и Павла, панигир монастыря Каракал; преподобного Паисия Святогорца;
16 июля - преподобномученика Герасима Нового (1812);
18 июля - преподобного Афанасия Афонита и священномученика Киприана (1679), панигир Великой лавры;
19 июля - священномученика Иоанна (1462);
21 июля - святого Феофила Мироточивого (1548), панигир монастыря Пантократор;
22 июля - преподобных Дионисия Ритора и Митрофана;
23 июля - преподобного Антония Киево-Печерского;
24 июля - святого Никодима Исихаста (1322); святого Кирилла Нового (1833); преподобномученика Никодима (1722); преподобномученика Нектария (1820);
26 июля - преподобномученика Кирилла (1566);
27 июля - преподобного Никодима Святогорца (1809).
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".