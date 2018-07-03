Святые Афона, день памяти которых празднуется в июле

09:35, 03 июля 2018
Афон
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2 июля - преподобного Паисия Хиландарского;

3 июля - святого Каллиста, Патриарха Константинопольского;

4 июля - новомученика Никиты Нисириоса; преподобномученика Павла, панигир Великой Лавры;

5 июля - святого Григория учителя Ватопедского;

7 июля - преподобного Афанасия Париоса; Рождество Иоанна Крестителя - панигир обители Дионисиат;

8 июля - святого Феолипта, митрополита Филадельфийского, преподобномученника Прокопия; преподобного Дометия Дионисиатского; преподобного Дионисия Микроафонита, основателя монастыря Дионисиат;

9 июля - преподобномученника Давида;

12 июля - святых апостолов Петра и Павла, панигир монастыря Каракал; преподобного Паисия Святогорца;

16 июля - преподобномученика Герасима Нового (1812);

18 июля - преподобного Афанасия Афонита и священномученика Киприана (1679), панигир Великой лавры;

19 июля - священномученика Иоанна (1462);

21 июля - святого Феофила Мироточивого (1548), панигир монастыря Пантократор;

22 июля - преподобных Дионисия Ритора и Митрофана;

23 июля - преподобного Антония Киево-Печерского;

24 июля - святого Никодима Исихаста (1322); святого Кирилла Нового (1833); преподобномученика Никодима (1722); преподобномученика Нектария (1820);

26 июля - преподобномученика Кирилла (1566);

27 июля - преподобного Никодима Святогорца (1809).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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