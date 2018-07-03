Святые Афона, день памяти которых празднуется в июле

Афонские святые, день памяти которых православные христиане отмечают в июле (по новому стилю). 2 июля - преподобного Паисия Хиландарского; 3 июля - святого Каллиста, Патриарха Константинопольского; 4 июля - новомученика Никиты Нисириоса; преподобномученика Павла, панигир Великой Лавры; 5 июля - святого Григория учителя Ватопедского; 7 июля - преподобного Афанасия Париоса; Рождество Иоанна Крестителя - панигир обители Дионисиат; 8 июля - святого Феолипта, митрополита Филадельфийского, преподобномученника Прокопия; преподобного Дометия Дионисиатского; преподобного Дионисия Микроафонита, основателя монастыря Дионисиат; 9 июля - преподобномученника Давида; 12 июля - святых апостолов Петра и Павла, панигир монастыря Каракал; преподобного Паисия Святогорца; 16 июля - преподобномученика Герасима Нового (1812); 18 июля - преподобного Афанасия Афонита и священномученика Киприана (1679), панигир Великой лавры; 19 июля - священномученика Иоанна (1462); 21 июля - святого Феофила Мироточивого (1548), панигир монастыря Пантократор; 22 июля - преподобных Дионисия Ритора и Митрофана; 23 июля - преподобного Антония Киево-Печерского; 24 июля - святого Никодима Исихаста (1322); святого Кирилла Нового (1833); преподобномученика Никодима (1722); преподобномученика Нектария (1820); 26 июля - преподобномученика Кирилла (1566); 27 июля - преподобного Никодима Святогорца (1809). "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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