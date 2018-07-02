В Ватопеде митрополит Хризостом рассказал о старце Иосифе и помолился на его могиле

В обители Ватопед на Святой Горе митрополит Халкидский Хризостом совершил панихиду на могиле старца Иосифа Ватопедского в годовщину его смерти, 29 июня.

Вместе с ним молились игумен монастыря архимандрит Ефрем (Куцу), святогорцы и паломники из разных стран мира.

«Мы всегда стараемся жить с тем, чему нас научил отец Иосиф, и мы прославляем Бога, […] который ради любви к Богу боролся до конца», - сказал архимандрит Ефрем.

Он также подчеркнул, что «мы никогда не видели, чтобы этот человек критиковал, жаловался, даже когда его ограбили, он имел постоянную божественную любовь».

Митрополит Хризостом подчеркнул: «Старец Иосиф - ангел Божий, который учил всех людей смирению и покаянию».

*** Схимонах Иосиф родился в 1921 году на Кипре в многодетной семье. В крещении получил имя Сократис. В 16 лет принял монашество в монастыре Ставровунии, на Кипре, где и пребывал до 1945 года. Принял постриг в рясофор с именем Софроний.

Затем он отправился на Святую Гору, где встретился со старцем Иосифом Исихастом, который стал его духовным отцом. Старец Иосиф был основателем и духовником монашеского братства в Новом Скиту, а также подвизался в монастыре Кутлумуш и Симонопетрской келье Благовещения Пресвятой Богородицы в Карее.

В 1989 году, по решению Священного Кинота и с Благословения Вселенского Патриарха старцу Иосифу поручили восстановление монастыря Ватопед.

Старец Иосиф отошел ко Господу 1 июля 2009 года. Сразу после смерти старца произошло чудо - покойный улыбнулся.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".