10 изречений афонских святых и старцев о возрасте осени

Как правильно встретить старость; что главное в этом возрасте? Как помочь своим уже не молодым родителям? Об этом неизбежно задумывается в определенном возрасте каждый. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы, которые помогут отыскать ответы на эти вопросы.

1. «Пришла старость, ослабело тело и хочет лежать на койке, но дух не лежит; он рвется к Богу, своему Отцу, родному, небесному. Он сроднил нас с Собою телом и пречистою кровью Своею и Духом Святым; Он дал нам познать, что есть вечная жизнь. Отчасти мы познали: Дух Святой есть вечная жизнь, душа живет в любви Божией, в смирении и кротости Духа Святого; но Духу Святому надо дать простор в душе нашей, чтобы Он жил в ней, чтобы душа ощутимо чувствовала Его. Кто на земле Духом Святым пребывает в любви Божией, тот и там будет вместе с Господом, ибо любовь не может исчезнуть». (Преподобный Силуан Афонский).

2. «Уход за стариками имеет великую мзду. Мне рассказывали об одном послушнике на Святой Горе, который был одержим страшным бесом Ему дали послушание ухаживать за шестью старенькими монахами в монастырском приюте для стариков. Те годы были тяжёлыми, у людей не хватало средств, облегчающих их труд. Бедолага взваливал себе на плечи тюк со стариковским бельём и тащил всё это на дальний пруд, где стирал все это с помощью щёлока.. Прошло немного времени, он освободился от беса, которым был одержим, и стал монахом. Это произошло, прежде всего, потому, что сам он жертвовал собой ради других, а ещё и потому, что старички-монахи давали ему свои благословения». (Преподобный Паисий Святогорец).

3. «Когда увидел Бог, что злоба человеческая умножается, то соблаговоли сократить лета нашей жизни, чтобы тщетно не уповали на ее долговечность. И чтобы через то прекратить умножение творимых нами грехов. Когда в начале мира люди жили несравненно проще, чем мы, Бог даровал им долговечность. Но потом, когда увидел, что долговечность употребляется во зло, благоволил сократить жизнь человеческую». (Насельник Свято-Пантелеймоновского монастыря иеромонах Николай (Генералов)).

4. «Обычно мужчины стареют раньше, и за ними ухаживают жёны. Когда муж умирает, дети забирают бабушку к себе в дом, чтобы она присматривала за внучатами и не чувствовала себя никому не нужной. Если дети поступают так, это очень хорошо. Таким образом и престарелая мать находит покой, и семья получает помощь. Ведь мать из-за множества своих дел не успевает дать детям необходимую нежность и любовь. Именно это недостающее даёт детям бабушка, потому что возраст бабушки - это возраст любви и нежности». (Преподобный Паисий Святогорец).

5. «Если ты успокоишь старость своего геронды, то Святой Бог пошлет человека, который упокоит твою старость» (Старец Гавриил, Новый Афонский патерик. Том I. Жизнеописания).

6. «Как же смиряется человек в старости! Старик постепенно теряет силы и становится похожим на постаревшего сокола. Когда сокол стареет, у него выпадают перья, и крылья становятся похожими на поломанные расчёски». (Преподобный Паисий Святогорец).

7. «Когда ты встаешь ночью и молишься, когда видишь больного и ему сострадаешь, видишь вдову и сирот, стариков и оказываешь им милосердие, тогда тебя любит Бог». (Преподобный Иосиф Исихаст).

8. «Человек, заботящийся о своих родителях, имеет великое благословение от Бога. Один молодой человек, женившись, поделился со мной своими планами: «Геронда, я хочу построить дом и в нижнем этаже устроить две маленькие квартирки для моих родителей и для тёщи с тестем». Знаете, как это меня растрогало! Знаете, сколько благословений я дал этому человеку! Удивительно: почему многие супруги этого не понимают?». (Преподобный Паисий Святогорец).

9. «Если дети – это будущие старики, а старики – это состарившиеся дети, какое счастье ты надеешься обрести в промежутке между детством и старостью?». (Монах Симеон Афонский).

10. «Семьи страдают из-за того, что в них не заботятся о дедушках и бабушках. Какое там благословение будут иметь дети, выросшие в семье, где несчастную старушку или бедолагу-старика отвезли в дом престарелых, оставили там умирать с душевной болью, забрав себе их имущество и не дав им порадоваться своими внуками?». (Преподобный Паисий Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".