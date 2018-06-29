В Узбекистан прибыли афонские святыни

В кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы Ташкента (Узбекистан) прибыли афонские святыни. Они были доставлены насельником обители Зограф отцом Кириллом по благословению настоятеля монастыря архимандрита Амвросия.

Среди привезенных святынь: чудотворный образ святого великомученика Георгия Победоносца и ковчег с частицами мощей – святителя Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского, великомученика Георгия, великомученика Димитрия Солунского, преподобного Антония Великого, преподобного Иосифа Исихаста, преподобного Серафима Саровского, а также частица Честного и Животворящего Креста Господня.

Святыни встречали митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, представители духовенства и многочисленные верующие.

«Мы благодарны Богу и Божией Матери за такую милость. Дай Бог, чтобы эти святыни, перед которыми мы будем молиться в эти дни, стали для нас помощниками в наших болезнях, скорбях, трудностях, испытаниях жизни, чтобы все наши проблемы мы могли решить благодатью Божией и по молитвам святых угодников Божьих, частицы мощей которых находятся в этом ковчеге», - сказал митрополит Викентий.

Он также поблагодарил архимандрита Амвросия и отца Кирилла за возможность православным Ташкента приложиться к афонским святыням.

По материалам пресс-службы Ташкентской и Узбекистанской епархии.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".