Соборный храм столицы Святой Горы отметил панигир: чудесная история молитвы «Достойно есть»

В храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в столице Афона – Кареи почтили образ Пресвятой Богородицы «Достойно есть».

В конце Х века недалеко от Карейского монастыря на Святой Горе жил старец-отшельник с послушником. Однажды старец отправился на всенощное бдение в обитель, а послушник остался в келье и молился. Когда наступила ночь, он услышал стук в дверь. Парень открыл ее и увидел перед собой незнакомого монаха. Послушник впустил его, и они вместе продолжили молиться.

Когда настало время величать Божию Матерь, неизвестный монах стал перед Ее иконой «Милующая». Послушник, как и положено, начал петь молитву: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим...», но монах сказал ему: «У нас не так величают Божию Матерь» – и запел: «Достойно есть, яко воистину, блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего». А потом добавил «Честнейшую Херувим…». Он сказал послушнику всегда так молиться, где раньше пели только «Честнейшую Херувим».

Послушник попросил гостя записать слова, так как боялся забыть их. Но в келье не нашлось чернил и бумаги. Тогда таинственный гость написал слова молитвы пальцем на камне, который стал мягким, словно воск. Послушник спросил имя у незнакомца. Он ответил «Гавриил» и исчез.

Послушник рассказал старцу о происшедшем, когда тот вернулся из монастыря. Старец выслушал, посмотрел на камень со словами молитвы, и понял, что гость – это архангел Гавриил.

В конце X века Константинопольский патриарх Николай II Хрисоверг благословил прибавить к «Честнейшую Херувим…» ангельскую песнь «Достойно есть…». С тех времен молитва «Достойно есть» стала исполняться на богослужении и в домашнем пении верующими в новом варианте.

А икону Богородицы «Милующая» стали также называть «Достойно есть». Образ хранился в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в столице Афона – Кареи. В этот день соборный храм отмечает панигир.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".