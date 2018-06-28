Мученик Савва Стагирит – афонский святой, который прославил свой город, подобно Аристотелю

Православные в июне празднуют день памяти афонского святого - преподобномученика Саввы Стагирита.

Святой Савва родился в XVIII веке в Стагире, откуда был родом известный философ Аристотель. Поэтому, о городе говорят, что Аристотель прославил его до Христа, а святой Савва – уже во времена христианства.

Святой принял монашество в обители Констамонит на Афоне. Монах заранее готовился к мученической смерти за Христа. О его мученическом подвиге написал монах Досифей. Рукопись сохранилась до наших дней, и называется «Новые записи о новоявленных священномучениках и преподобномучениках, отцах святогорцах, во время греческой революции османами убитых».

Согласно этому письменному сведению, преподобномученик Савва незадолго до смерти посещал Иверский монастырь. Покидая Консамонит, он рассказал одному из монахов, что знает, какой будет его смерть. Ночью в видении мученик увидел, что его убьют враги, которые будут его преследовать.

Все сбылось, как он и рассказывал. Святой Савва, вместе с мирянином, который был монастырским слугой, были убиты недалеко от монастыря Зограф, по дороге, ведущей к Иериссону. Убитый мирской мужчина также был родом из Стагир.

Это произошло в 1822 году, во время революции в Греции, когда турки в Иериссоне на третий день после Пасхи Господней убили 400 человек.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".