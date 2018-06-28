В Хиландаре строят временную столовую и проводят реконструкцию трапезной (фото)

В афонской обители Хиландар начались строительные и ремонтные работы.

В настоящее время в обители сооружают временную столовую. Это необходимо для того, чтобы обеспечить насельникам и паломникам место для приема пищи на время, пока не завершатся ремонтные работы в трапезной.

Реконструкция столовой Хиландарского монастыря будет проходить в течение ближайших нескольких месяцев.

*Трапезная монастыря Хиландар расположена возле западной стороны монастырской территории, напротив фасада соборного храма. Это здание прямоугольной формы, имеющие две ниши и два входа. Интерьер трапезной особо ценен из-за фресок XVII и XIV веков.

В обители паломники едят вместе с монахами, но сидят за разными столами.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".