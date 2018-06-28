В Молдову прибыл список «Иверской» иконы Пресвятой Богородицы

В Оргеев (Молдова) со Святой Горы прибыла копия иконы Пресвятой Богородицы «Иверская» или «Вратарница».

Образ был передан в оргеевский православный храм в честь Вознесения Господня.

«Богородица, которая пожелала стать покровительницей и защитницей монахов Святой Афонской Горы, отныне возмёт под свою материнскую заботу и покровительство и наш муниципий, и эту церковь, и всех христиан, которые будут сюда приходить», - сказал епископ Оргеевский Силуан.

«Узнав историю этой иконы, в моей душе и в моём сердце загорелось страстное желание привезти ее копию в этот Божий храм», - рассказал священник, Ростислав Постикэ.

Чтобы привезти святыню в Молдову прихожане храма собрали 5 тысяч евро.

Люди верят, что Матерь Божия услышит молитвы, возносимые перед Ее чудотворным образом.

«Пришли помолиться и попросить здоровья для себя, и своих детей, и всех людей. И чтобы Богородица послала нам дождь», - сказала прихожанка Вознесенского храма.

По материалам ru.publika.md, canal3.md.

*«Иверская» икона Богородицы находится на Святой Горе в обители Иверон. Образ написал евангелист Лука. В IX веке он хранился у благочестивой вдовы в Никее. Один из иконоборцев ударил икону копьем, целясь в лик Богородицы. Из раны потекла кровь. Вдова спасла икону от уничтожения, опустив в море. Спустя много лет образ оказался у берегов Афона. Святогорцы несколько дней наблюдали в море огненный столп, который исходил от иконы к небу. Спустя три дня, проведенных в молитвах, насельник обители старец Гавриил пошел по воде, как по суше и взял святыню.

Икона, по указанию Царицы Небесной, хранится в надвратном храме, потому и называется «Вратарницей».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".