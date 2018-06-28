Коллекция афонских семантронов, разрешенных в монашеской республике (фото)

Авторы англоязычного блога athosweblog продолжают делиться фотографиями со Святой Горы и познавательной информацией об Афоне.

На этот раз они разместили публикацию о семантронах Афона.

«Несмотря на различия между монастырями и скитами, они имеют несколько общих черт. Среди них - семантрон, необходимый инструмент для призыва монахов к молитве. И это единственный музыкальный инструмент, разрешенный в монашеской республике», - написал Бас Кампс.

Он также рассказал об истории семантронов.

«По мнению некоторых историков, семантрон заменил трубу, которая использовалась на горе Синай в 6 веке, как призыв к молитве.

Семантрон использовался во времена Османской империи, потому что звон колоколов был объявлен вне закона. После того, как оттоманцы ушли, обычай остался», - отметил блогер.

Мужчина рассказал, как создал коллекцию фотографий.

«В моем последнем паломничестве в 2017 году я попытался сделать фотографическую коллекцию семантронов. И теперь, в ретроспективе, я заглянул в свою коллекцию, чтобы узнать, сделал я больше фотографий семантронов или молотков.

Я добавил фотографии Германа и Вима. Нам все еще нужны фотографии Ксиропотама, Ксенофонта и Свято-Пантелеимонового монастыря. Вы можете отправить свою фотографию отсутствующих афонских семантронов, и мы с благодарностью добавим ее в эту коллекцию», - написал Бас Кампс.

Он разместил фотографии афонских семантронов в порядке ранга монастырей.

По материалам athosweblog.com.

*Семантрон - это плоская деревянная доска, предназначенная для звукового оповещения о богослужении. Используется семантрон в монастырях и церквах вместо колоколов. Действие «звона» в семантрон назвали клепанием – «клепать в семантрон». На Русь инструмент попал в конце Х века, одновременно с заимствованием всего строя византийского богослужения. Инструмент здесь был назван «било», а его металлический аналог – «клепало»

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".