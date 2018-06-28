Святитель Ефрем – святой, который дважды был избран Патриархом Сербским

Православные 28 июня (по новому стилю) отмечают день памяти святителя Ефрема, III Патриарха Сербского.

Святитель Ефрем был сыном священника.

В юности у него появилось желание принять монашество. Родители хотели его женить, но он тайно ушел из дому, нашел отшельника по имени Василий, стал жить у него и вскоре принял монашество. Когда родители узнали, где он – то попытались вернуть его домой, но святой сбежал на Афон.

Во время военных тревог Ефрем вместе со своими учениками перешел в Ибровский монастырь в Сербии. Он был игуменом, но не длительный период. Затем он поселился в уединенном месте недалеко от Дечанского монастыря.

После смерти царя Душана началась смута, появились разбои. Отшельника Ефрема избили до полусмерти разбойники, которые искали наживы. Патриарх Савва взял старца в патриархию, выделил ему пещерную келью, где он со временем выздоровел.

Князь Лазарь отправил посольство к Константинопольскому Патриарху с просьбой об окончании споров, относительно сербской патриархии. Когда был восстановлен мир с Греческой Православной Церковью, необходимо было избрать нового Патриарха.

Тогда в городе Печи избрали патриархом «преподобного отшельника Ефрема». Этого он никак не ожидал и заплакал, с просьбой избавить его от такой доли. Собор отвечал: «Указанный Богом имеет быть посвящен». Это произошло в октябре 1375 года.

Патриарх Ефрем венчал князя Лазаря венцом сербских властителей. Не все архиереи и духовенство оказывали повиновение Патриарху. Вскоре и он, привыкший к уединенной жизни, отказался от должности Главы Сербской Православной Церкви. В 1382 году он посвятил на свое место блаженного Спиридона, а сам поселился в Архангельской обители царя Душана.

В 1388 году умерли Патриарх Спиридон и князь Лазарь, и святого Ефрема снова уговорили стать Патриархом. Он пробыл им недолго, так как умер 28 июня (по новому стилю) 1400 года, в возрасте 88 лет.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".