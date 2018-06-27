На Крите завершилось строительство храма в честь двух афонских святых

На Крите (Греция) в местности Плакота (Plakota) завершили строительство первого на острове и одного из первых в мире храма в честь преподобных Порфирия Кавсокаливита и Паисия Святогорца.

Строительство каменного храма было начато два года назад. Это частная инициатива православных Крита.

Освящение храма состоится 11 июля. Начало богослужения в 07.00.

По материалам agioritikesmnimes.blogspot.com.

*Преподобные Порфирий Кавсокаливит и Паисий Святогорец – почитаемые в православном мире современные афонские старцы.

Порфирий Кавсокаливит родился в Греции в 1906 году. Скрытно от родителей, будучи совсем юным, преподобный ушел на Афон и принял монашеский постриг. Из-за болезни, в 19 лет, святой покинул Афон и служил в Левконе, а затем в Афинах. Тысячи людей приходили к старцу Порфирию за духовным советом, и святой каждому уделял время. Многих скорбящих, по Божией благодати, преподобный исцелил от болезней. Только в 1984 году Порфирий Кавсокаливит вернулся на Афон, но прожил на Святой Горе всего два года, после чего отошел ко Господу. Священный Синод Константинопольского Патриархата канонизировал старца Порфирия 27 ноября 2013 года.

Преподобный Паисий Святогорец (мирское имя - Арсений Эзнепидис) родился в Каппадокии (Турция) в 1924 году. Вырос на территории Греции, так как туда, после обмена населением между странами, переехала его семья. В 1954 году Паисий принял монашеский постриг на Святой Горе Афон. С 1958 по 1962 год жил в греческом монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Стомио. Затем Преподобный жил в обители святой Екатерины на горе Синай, в Египте. В 1964 году преподобный Паисий вернулся на Святую Гору. Из-за тяжелой болезни ему сделали операцию, удалив большую часть легких. Преподобный жил в келье Панагуда, в монастыре Кутлумуш на Святой Горе. В 70-х годах ХХ века помогал организовывать миссионерское служение в Заире, в Республике Конго. Умер святой в 1994 году в монастыре Иоанна-Богослова, в Греции. В 2015 году состоялась его канонизация в лике святых Константинопольским Патриархатом.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".