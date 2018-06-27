Святой Феофан – мученик, во время казни которого произошло чудо

Православные христиане в июне отмечают день памяти преподобномученика Феофана.

Мученик Феофан жил в XVI веке. Он родился в селении Запанти на Пелопоннесском полуострове. Мирское имя - Феодор. В юношестве он обучался ремеслу у портного в Константинополе. Но позже парень сбежал от хозяина из-за плохого обращения.

Однажды в городе был праздник по случаю обрезания сына султана, во время которого Феодор отрекся от Христа. Он был принят в детский корпус янычар при дворце. Здесь за 6 лет он получил образование на турецком и арабском языках.

Затем парень стал чувствовать угрызения совести. Он сбежал из города, обошел много мест в поисках человека, который бы указать ему путь к спасению. Он встретил митрополита Филадельфийского Гавриила, который жил в Венеции. Святитель укрепил парня в вере и постриг в монашество с именем Феофан и сказал, чтобы искупить грех – нужно вернуться туда, где он отрекся, чтобы засвидетельствовать свое возвращение в христианство публично.

Феофан вернулся в Константинополь. Его узнали, но он не мог найти повода, чтобы покаяться публично. Три дня он провел в слезной молитве, а потом предстал перед судьей с просьбой, чтобы он засвидетельствовал веру, которую он потерял из-за юношеских заблуждений. Судья снисходительно отнесся к нему и прогнал.

Он пришел к судье из города Лариссы, но и тот приказал прогнать Феофана, наказав 600 ударами кнутом.

Монах отправился на Афон, где старцы поддержали его желание пострадать за Христа. Затем святой вернулся в Константинополь. Духовник Евфимий причастил его и приготовил к подвигу.

В суде он сказал, что исповедует христианство. Судья вынес приговор - 700 ударов кнутом и посадить в тюрьму. К нему плохо относились надзиратели, издевались, прося явить им чудо. Святой три часа молился, а когда сказал «Аминь», произошло землетрясение, и свет осветил мученика. Феофан стоял с простертыми к небу руками. Его лицо просветилось, а ноги освободились от оков. Испуганные охранники пали перед ним, прося прощения, некоторые приняли христианство.

Святого вновь вызвали на допрос, в результате которого приговорили к смертной казни.

Мучители вырезали у святого полоски кожи на спине и груди в форме креста. Его усадили задом наперед на мула, прибили руки к седлу и повезли по городу. Придя на место казни, его повесили на крюки и били камнями и палками. Феофан благодарил Бога за то, что Он сподобил его такой смерти, какую он сам желал. Мученик молил Господа о милости - явить Себя в каком-нибудь чуде, чтобы обратить к вере безбожников. После его молитвы в небе появилась белая птица, которая затем села ему на голову. Многие увидевшее это воскликнули: «Христос, Которого он проповедует, действительно Бог!».

Спустя три часа святой сказал: «Жажду!». Женщина, которая стояла рядом ответила, чтобы он стал таким как они, то есть отрекся от Христа и ему дадут воды. Феофан ответил: «Я жажду вашего спасения. Что же до меня, то Христос освежит меня вечной водой».

Ночью раздался гром, и небесный свет осиял тело мученика. Тогда многие уверовали во Христа. Турки взяли острые предметы и стали бить святого. Ему вырвали глаза, после чего он умер. Это произошло в июне 1588 года.

Его мучители были наказаны Богом – многие ослепли, сошли с ума и проч. Его тело выкупили христиане. Они собрали землю, орошенную его кровью, от которой произошло множество исцелений.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".