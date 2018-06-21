Наместник обители Ватопед дал духовные советы сестрам монастыря под Киевом

Игумен афонской обители Ватопед архимандрит Ефрем (Куцу) посетил женский православный монастырь в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в Ольшанке (Киевская область).

Он дал сестрам обители духовные советы.

«Благодарю Бога, что смог оказаться в вашем монастыре и приложиться к вашей иконе «Отрада и Утешение». Я рад, что владыка Иона заботится о вас духовно. Очень важно, чтобы духовная жизнь в вашей стране вернулась к настоящим традиционным истокам, к образу мышления и житию тех святых отцов, к чьим мощам прикладываются в Киево-Печерской лавре. Ваше главное дело - это духовная жизнь. Только занимаясь личной духовной жизнью, сами о том не думая, вы будете вносить свой вклад в духовное возрождение страны», - сказал святогорец.

Также он рассказал о том, какие духовные советы дал преподобный Паисий старцу Иосифу.

«Наш старец Иосиф одно время ездил на Кипр. Он был простым монахом, Кипр был его родиной. И он сомневался, ехать ему или нет, говорил: «Я простой монах, куда мне ехать!». И тогда пошёл к старцу Паисию за советом. Святой Паисий сказал ему такую мудрую вещь: «Отец Иосиф, кто должен ехать на Кипр - ты или я? Я же не с Кипра, вот ты и поедешь!».

И ещё сказал ему делать две вещи, одной из которых было: в душах тех, кто будет к тебе приходить, водвори духовную работу. Возделывай их духовно, потому что вся красота монашества - внутренняя жизнь. В 44-м псалме написано - помните? - «вся слава Дщере Царевы внутрь…» (Пс. 44,14)», - рассказал архимандрит Ефрем.

Он поделился опытом монашеской жизни, о котором также узнал от святого Паисия.

«Однажды владыка Лимассольский, который был насельником нашего монастыря, как вы знаете, тоже был у старца Паисия и спросил его: «Я стал послушником старца Иосифа. На что мне обращать внимание сейчас?» - «Первое, - говорит преподобный Паисий, - всегда иметь хороший помысел о старце в первую очередь, и о братиях тоже. Никогда не смотри на твоё общение с духовным отцом человеческими глазами, как будто он простой человек, и у вас простые человеческие отношения. Общение духовника с монахом то же, что сестёр с матушкой».

«Второе, - говорит, - имей дух жертвы. Не считайся с трудом и усталостью. И третье - всегда внимай своей совести».

«Это бы и я вам пожелал - чтобы вы так вели свою жизнь. И каждую встречу с вашим духовным отцом и Матушкой считайте пророческим событием - как говорил архимандрит Софроний (Сахаров). Божию волю - что хочет Бог от вас - скажут эти два человека», - сказал наместник монастыря Ватопед.

«Монашество - великая цель. Самое большое благословение Бога человеку - это помочь ему стать монахом, выбрать монашество. Богородица пусть вас покрывает!», - подытожил игумен.

По материалам oiu.church.ua.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".