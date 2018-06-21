8 изречений афонских святых и старцев о грехах родителей, за которые расплачиваются дети

В народе часто можно услышать понятие «грех рода» - когда люди расплачиваются за грехи предыдущих поколений. В 9 главе Евангелие от Иоанна, где говорится об исцелении слепорожденного, апостолы спросили Христа: «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?». Мы собрали изречения святых и старцев Афона о грехах родителей, за которые расплачиваются дети.

«Может случиться, что в какой-то семье дед или бабушка совершали какие-то несправедливые поступки, но на них самих это никак не отразилось. Однако наказание постигает их детей или внуков, которые заболевают и бывают вынуждены растратить на врачей то, что было собрано неправдой, чтобы таким образом оплатить долги предков». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Когда ребенок рождается с проблемами, для этого существуют всегда очевидные причины. Родители, имея смертные грехи и груз дурных привычек, все это передают детям. Господь сокрыл от нас физический механизм передачи страстей, но в духовном плане это совершенно очевидно» (Монах Гавриил Карейский).

«Посетители с недоумением сказали ему: «Геронда, мы пришли сюда не ради себя. Все, что Вы нам говорите, мы и так знаем. Мы пришли ради нашего ребенка». На что отец Порфирий ответил им: «А я все это время и говорил вам именно -о вашем ребенке. Неужели вы не понимаете, что исправление – к лучшему вашего ребенка полностью - зависит от вашего собственного освящения – от вашего нравственного и духовного исправления? Не теоретического, а практического исправления – вы должны полностью - изменить свою жизнь! Если вы действительно любите своего ребенка, то должны начать стремиться к святости - немедленно!». (Из бесед стареца Порфирия Кавсокаливита «Когда дети вас не слышат»).

«Если родители отличаются очень плотским мудрованием, то их ребенок с малого возраста имеет аналогичные склонности. Это происходит потому, что он наследует от родителей плотское мудрование. Вначале, как все унаследованные от родителей страсти, плотское мудрование ещё мягко, нежно, подобно молодой крапиве, которая не обжигает, и ты можешь легко браться за её листья. Но, когда она подрастает, её листья начинают жечь. Так и плотское мудрование - вначале оно может быть исцелено хорошим, имеющим рассуждение духовником. Однако если не отсечь мирское мудрование в молодом возрасте, то, когда станешь взрослым, для этого понадобится подъять немалый подвиг». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Тех родителей, которые делают аборты, обычно Бог наказывает тем, что их дети рождаются неисцелимо больными. Поймите, это не наказание. Бог хочет подтолкнуть родителей к покаянию». (Монах Гавриил Карейский).

«За родительские ошибки расплачиваются дети! Некоторые родители разрушают своих детей. Но Бог не несправедлив. Он питает великую и особенную любовь к тем детям, которые в мире сем претерпели несправедливость - от родителей или от кого-то ещё. Если причиной того, что ребёнок идет по кривой дорожке, становятся его родители, то Бог не оставляет такого ребёнка, потому что тот имеет право на Божественную помощь. Бог устроит всё так, чтобы ему помочь. И вот мы видим, как некоторые юноши - да и не только юноши, но и пожилые люди - в какой-то момент резко поворачивают к добру». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Нет сомнения, что многие из несчастно рожденных оказываются таковыми за грехи своих родителей. Испорченная уже грехом природа переходит от родителей к детям, и бедные, по нашему суждению, совсем невиннотерпят казнь, заслуженную другими). (Из книги Е. Чеканов «Письма с Афона в Россию (XIX-начало XX века)»).

«Если она сделает аборт, то расплачиваться за него будут её другие дети - болезнями и несчастными случаями. Сегодня родители убивают своих детей абортами и лишаются благословения Божия». (Преподобный Паисий Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".