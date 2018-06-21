В сети опубликована запись известного британского писателя прошлого века о посещении афонского монастыря

Британский писатель Патрик Ли был на Святой Горе. Об этом стало известно, благодаря записям, которые он оставил в книге во время посещения обители Ксиропотам.

О самом визите его на Афон не сохранилось более сведений, известно, что он писал о Греции, в целом: «моя любовь к Греции была абсолютна».

«Месяцы, что я проводил вдали от Греции, казались мне невыносимыми. Поэтому в 1941 году, вступив в секретный корпус (Intelligence Corpus), я попросился вернуться к грекам, которые в это время сражались в Албании. Так и произошло», - писал Фермор.

Так как Ли Фемор знал греческий, его послали в Албанию, где греческая армия продолжала вести успешные бои против итальянцев.

Ли Фермор воевал в континентальной Греции и на острове Крит. Во время немецкой оккупации, он возвращался на Крит трижды, один раз был сброшен на парашюте.

Он был одним из офицеров группы SOE (Управление специальных операций) посланных для организации на острове анти германского сопротивления. Переодевшись пастухом, под псевдонимами Михалис или Филед, он прожил более двух лет в горах. Затем, вместе с капитаном Биллом Стэнли Моссом возглавил группу, которая в 1944 году взяла в плен и выслала с Крита на Ближний Восток немецкого генерала Генриха Крайпе.

По материалам isihazm.ru.

*** Сэр Патрик («Падди») Майкл Ли Фермор (11 февраля 1915, Лондон - 10 июня 2011, Дамблтон, Англия) - британский писатель, учёный и солдат, сыгравший важную роль в Критском сопротивлении в годы Второй мировой войны. Был известен как «самый великий при жизни британский писатель путешествий». Наиболее известная его книга - «Время даров» (1977). Журналист ВВС писал о нём: «В нём скрестились Индиана Джонс, Джеймс Бонд и Грэм Грин».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".