Игумен афонского монастыря посетил женский монастырь на Киевщине (фото)

Игумен афонского монастыря Ватопед архимандрит Ефрем (Куцу) впервые побывал в Ольшанском женском монастыре УПЦ в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение».

Это первая в мире обитель, посвященная Ватопедской иконе Богородицы «Отрада и Утешение». Главная святыня монастыря - точный список чудотворной иконы, который был специально написан в Ватопеде.

Вместе с архимандритом Ефремом приехали братия монастыря и настоятельница греческого монастыря в честь Архангелов в городе Волос игумения Никодима. Гости осмотрели монастырь и помолились возле образа «Отрада и Утешение».

Архимандрит Ефрем удивился, увидев в росписях часовни, где хранится образ Богородицы, себя. Его изобразили благословляющим иконописца, который пишет список образа для обители.

Гости также пообщались с духовником Ольшанского монастыря - архиепископом Ионой, настоятельницей игуменьей Арсенией и сестрами.

По материалам oiu.church.ua.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".