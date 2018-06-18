Преподобные Агапий и Никодим Ватопедские – святые, которые стали свидетелями чуда с обретением елея

Православные христиане 18 июня отмечают день памяти двух афонских святых – преподобных Агапия и Никодима Ватопедских.

О жизни этих подвижников сохранилось немного сведений. Известно, что жили они в XIV–XV веках.

Иноки монастыря Ватопед Агапий и Никодим исполняли послушание келарей, заведующих монастырскими припасами. Они также работали в хранилище елея (масла).

Святые были учениками преподобного Геннадия Ватопедского из обители Дохиар.

Вместе с ним они стали свидетелями чуда, которое произошло от иконы Божией Матери «Елееточивая» (Элеовритисса). Однажды случилось так, что в монастыре сильно не хватало масла. Тогда игумен послал преподобного Геннадия в кладовую обители Дохиар, чтобы он взял последний сосуд с маслом, чтобы использовать остатки для приготовления трапезы для братии.

Святой Геннадий смутился таким благословением, так как берег последние запасы елея для церковных нужд. По дороге он усердно молился Пресвятой Богородице.

Когда преподобные Геннадий, Агапий и Никодим вошли в кладовую, то увидели, что сосуд не только наполнен маслом, а оно истекает из него на столько, что достигло уже порога здания. Обретенного, по молитвам святых, масла в монастыре хватило надолго.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".