На Киевщину в монастырь УПЦ прибыла икона Богородицы, написанная на Святой Горе

В Свято-Анастасиевский женский монастырь Украинской Православной Церкви, на Киевщине, со Святой Горы Афон прибыл список иконы Пресвятой Богородицы «Алтарница».

Образ был доставлен 12 июня с Ватопедской обители. Это точный список чудотворного образа Божией Матери «Алтарница», который доставил игумен монастыря Ватопед архимандрит Ефрем (Куцу) с братией.

В Свято-Анастасиевском монастыре икону встречали архиереи и духовенство во главе с митрополитом Августином. Затем перед образом был совершен молебен Пресвятой Богородице.

На следующий день, 13 июня, была совершена праздничная Божественная литургия.

* Икона была написана в IV веке. В то время, недалеко от монастыря Ватопед, корабль, на борту которого находился царевич Аркадий, сын императора Феодосия Великого, попал в сильную бурю. Все предполагали, что он утонул. Однако позже обнаружили спавшего возле монастыря, в кустарниках, царевича. Когда его разбудили, он рассказал, что его спасла Богородица. После этого случая монастырь начали называть «Ватопед», что означает «куст отрока».

Император, в благодарность Божией Матери за спасение сына, стал благодетелем афонской обители и подарил икону, которую назвали «Ктиторская» – от слова «ктитор», то есть, украситель монастыря. Так как икона находится в алтаре, то ее еще называют «Алтарницей».

Перед «Алтарницей» молятся о путешественниках, так как считается, что она оберегает от опасностей в пути.

По материалам пресс-службы Львовской епархии УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".