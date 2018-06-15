На Афоне избирали нового прота и торжественно передали правление

В Карее в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы 14 июня состоялось избрание нового прота (настоятеля) Святой Горы Афон.

С июня прошлого года это послушание исполнял отец Гервасий из обители Иверон (Ивиритис). В состав Священного Надзора входили: иеромонахи Иероним из обители Симонопетра и Епифаний из обители Пантократор и монах Никифор из обители Филофей.

Как сообщает agioritikesmnimes.blogspot.com, новый протекторат будет возглавлять иеромонах Стефан из обители Хиландар (Хиландаринос), а войдут в него: иеромонах Павел из обители Ксиропотам, монах Никодим и иеромонах Паисий из обители Григориат.

Также состоится церемония смены Святой Стражи на Афоне.

Фотограф запечатлел уходящий протекторат с членами инспекции и представителями монастырей.

Смена прота проведится в присутствии политиков, военных властей и паломников.

*Распорядительная власть меняется на Святой Горе раз в году – 14 июня (по новому стилю). Священная Эпистасия (Священный Надзор) также выбирается каждый год из представителей 5 групп, в каждой из которых - по 4 обители. Таким образом, представлены все 20 монастырей Святой Горы.

По многовековой традиции представитель Великой лавры вручает игуменский посох всем новоизбранным настоятелям святогорских обителей и проту.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".