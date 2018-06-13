Игумен (1974-2014 г.) афонской обители Григориат – о том, кто является «солью земли»

В интернете опубликованы материалы из беседы архимандрита Георгия (Капсаниса) с радиослушателями, записанной на радиостанции Элладской Церкви 14 марта 1993 года.

Архимандрит Георгий (Капсанис) был игуменом афонской обители Григориат с 1974 по 2014 год. Он умер 8 июня 2014 года, в день Святой Троицы.

В интервью в 1993 году отец Георгий, в частности, рассказал о благодатных людях, которые живут на Святой Горе.

«Прежде всего, я хотел бы сказать, что благодатны все христиане, потому что все христиане имеют благодать святого Крещения. Благодатны и монахи, потому что помимо благодати святого Крещения они имеют и благодать ангельского образа. Конечно, проблема в том, что из-за наших страстей мы утаиваем эту благодать, как таится огонь под пеплом, и его не видно. Но когда с помощью нашего покаяния, наших упражнений, нашего духовного подвига и молитвы мы постепенно изгоняем страсти, то пепел страстей потихоньку оседает, и огонь Божественной благодати, который горит внутри нас, выходит наружу. Вот в тех людях, которые подвизаются таким образом, и выходит наружу благодать Божия. Вот такие люди благодатны, и это видно», - сказал он.

Отец Георгий также отметил, что благодатных людей Христос называл «солью земли».

«Церковь Божия всегда имела благодатных людей. Эти благодатные люди всегда были «солью земли». Они являли благодать миру. Они дарили смысл и радость и людям, и тому времени, в которое жили. Но и после своего успения они по присущей им благодати продолжают утешать людей и помогать им», - отметил игумен.

Он привел примеры из личного опыта.

«На Афоне мы встречаем наших благодатных братьев (и это то, что дает покой и паломникам на Святую Гору). За время моего пребывания на Святой Горе Бог сподобил меня узнать благодатных людей и получить от них духовную пользу. Я должен сказать, что монахи Святой Горы, особенно те, кто подвизался долгие годы, имеют некоторые общие свойства, которые, по крайней мере, на меня произвели большое впечатление.

Один такой монах почил в одном из скитов на Святой Горе от неизлечимой болезни довольно молодым. Он знал, что страдает от неизлечимой болезни и знал, что умирает. Это был хороший монах-подвижник. Незадолго до кончины его спросил более молодой брат: «Отче, ты уже уходишь. Я бы хотел, чтобы ты сказал мне что-то из своего опыта на пользу моей душе». И тот умирающий монах сказал ему следующее: «Знаешь, брат, я подвизался в своей жизни и в постах, и в молитвах, и в бдениях, и в послушании, и по благодати Божией насколько мог, пытался хранить монашеские обеты. Но теперь я не надеюсь на все это. Единственное, на что я уповаю, это на Кровь Распятого». То есть, он имел в виду милость Божию.

Это есть первое характерное свойство всех благодатных монахов на Святой Горе, что они не надеются на себя, на свои подвиги, но на благодать Божию», - подчеркнул отец Георгий.

По материалам isihazm.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".