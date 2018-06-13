В сети опубликованы фото соборного храма афонского Пантелеимонового монастыря за один век
Паломник Герман Вугд (Herman Voogd) на англоязычном блоге athosweblog поделился фотографиями соборного храма Свято-Пантелеимоновой обители на Святой Горе Афон. Он опубликовал фотографии разных годов, с 1917-го по 2017-й. На снимках видно, как менялась обитель.
Первые два фото 1917 и 1918 годов сделали французские армейские фотографы Милле и Фернан Кувилл.
Блогер также поделился фотографиями католикона 1944 и 1948 годов.
Паломник разместил фото, на которых видны последствия пожара.
«Год назад, в 1968 году, большой пожар уничтожил входную часть и гостевой дом и оставил половину монастыря в руинах. 1970 Вим Оудхоорн. Вход», - так он подписал одно из фото.
На фотографии 1971 года слева видно разрушенный гостевой дом.
Завершил мужчина публикацию своими снимками 1980 и 2017 годов, и своего друга – Баса Кампса (Bas Kamps) 2009 года.
«В 2017 году завершилась реконструкция монастыря», - отметил он.
*Cоборный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы Свято-Пантелеимонового монастыря начали строить в 1812 году, спустя 9 лет, после того как обитель стала общежительной – в 1803 году. Внутри он расписан в традициях русской иконописной школы.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".