В сети опубликованы фото соборного храма афонского Пантелеимонового монастыря за один век

Паломник Герман Вугд (Herman Voogd) на англоязычном блоге athosweblog поделился фотографиями соборного храма Свято-Пантелеимоновой обители на Святой Горе Афон. Он опубликовал фотографии разных годов, с 1917-го по 2017-й. На снимках видно, как менялась обитель.

Первые два фото 1917 и 1918 годов сделали французские армейские фотографы Милле и Фернан Кувилл.

Блогер также поделился фотографиями католикона 1944 и 1948 годов.

Паломник разместил фото, на которых видны последствия пожара.

«Год назад, в 1968 году, большой пожар уничтожил входную часть и гостевой дом и оставил половину монастыря в руинах. 1970 Вим Оудхоорн. Вход», - так он подписал одно из фото.

На фотографии 1971 года слева видно разрушенный гостевой дом.

Завершил мужчина публикацию своими снимками 1980 и 2017 годов, и своего друга – Баса Кампса (Bas Kamps) 2009 года.

«В 2017 году завершилась реконструкция монастыря», - отметил он.

*Cоборный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы Свято-Пантелеимонового монастыря начали строить в 1812 году, спустя 9 лет, после того как обитель стала общежительной – в 1803 году. Внутри он расписан в традициях русской иконописной школы.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".