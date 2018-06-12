На Северном Афоне установили копию афонского креста
На Валааме 10 июня установили точную копию креста, который стоит на вершине Святой Горы.
Афонский крест был установлен на высоте 2033 метра над уровнем моря в 1882 году выходцами из Российской империи – монахами Свято-Пантелеимонового монастыря.
Крест, который установили на Валааме, на ладожских скалах, представляет собой копию восьмиконечного железного афонского креста. Выполнен он из металла.
К его поперечной жерди прикреплены два символа страданий Спасителя - копье, которым римский воин проткнул бок Иисуса Христа, и трость с губкой, с помощью которых приложили уксус к устам Христа.
"Крест на вершине Святой Горы уже давно стал одним из главных символом Афона, и потому установка точной копии такого креста на Северном Афоне – Валааме станет ещё одним символом духовной преемственности и единства Православной Византии и Святой Руси", – рассказал архимандрит Дорофей (Вечканов), настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в поселке Горки-8.
По материалам stolicaonego.ru.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".