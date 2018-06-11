Недалеко от афонской обители Хиландар произошел пожар

В Facebook на странице «Приятели монастыря Хиландар» сообщили, что 6 июня недалеко от афонской обители произошел пожар.

Согласно опубликованной информации, пожар начался около 13.30 по местному времени, в 5 км к северо-западу от монастыря Хиландар.

Огонь, вероятнее всего, был вызван молнией, из-за которой произошло возгорание площади, примерно половина гектара. Огонь локализовали и погасили. Пожар тушили два канадских самолета, два корабля греческой и пожарной бригады монастыря Хиландар, всего участвовали около 17 человек.

Летом в Греции часто возникают пожары, и особенно на Святой Горе, где труднодоступная местность затрудняет их тушение.

Команды греческого пожарного дежурства работают в течение всего года в монастыре Хиландар. Обитель также владеет транспортными средствами и оборудованием, используемыми пожарной бригадой монастыря, состоящей из монахов и профессионалов, прошедших соответствующую подготовку.

После большого пожара 2004 года, в котором был поврежден, полуразрушен монастырь, больше внимания уделяется организации и инвестированию в систему противопожарной защиты. Так удалось и ранее, в августе 2012 года, потушить большой лесной пожар. Огонь остановили в 1300 метрах от монастыря. Тогда огонь уничтожил около 4000 гектаров леса.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".