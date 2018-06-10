Православные отмечают Собор афонских святых

Православные христиане 10 июня (по новому стилю) отмечают Собор всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших.

Это переходящий праздник, то есть, зависит от другого праздника в православном календаре – от Троицы. Собор всех афонских святых празднуется во вторую неделю после Пятидесятницы, на следующее воскресенье после Недели всех святых. Соответственно, в этом году – 10 июня.

Праздновать этот день начали в XIX веке. Тогда преподобный Никодим Святогорец составил службу святым отцам Афона.

В книге ученого монаха Моисея Святогорца упоминается, что в Собор всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской примерно 450 святых. Со временем святых в соборе стало больше – ведь продолжается процесс канонизации. Например, в январе 2015 года, состоялось прославление в лике святых чтимого афонского старца – преподобного Паисия Святогорца. Также имена многих подвижников, которые жили на Афоне, остались известными только Богу.

Как известно, у каждого святого есть свой день памяти, установленный в церковном календаре, а 1о июня отмечается Собор – день общей памяти всех святых, которые жили на Афоне.

Во всех храмах Православной Церкви на литургии в этот день читается отрывок из четвертой главы Евангелия от Матфея: «…Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним». Таким образом показывается, что афонские святые исполнили слова Спасителя, и как апостолы, оставили земные хлопоты и последовали за Ним, став «ловцами человеков» - опытными духовными наставниками.

Тропарь праздника, который также поют на богослужении, звучит так: «Пустыни Афонския отцы, Ангелы во плоти, исповедники вкупе и преподобныя, святители же и мученики в пениих почтим, подражающе добродетелем их, зовуще согласно и глаголюще: слава Прославльшему вы, слава Венчавшему вы, слава в бедах предстатели нам вы Показавшему».

Сейчас продолжается Петров пост. 10 июня, соответственно, также день постный. Согласно Уставу, в этот день на трапезе разрешается рыба и вино.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".