В интернете болгарские паломники поделились фотографиями обители Ксенофонт

В Фейсбуке в тематической православной группе опубликовали новые фотографии афонской обители Ксенофонт и описание к ним на болгарском языке.

В частности, на них запечатлены церковные иконы, написанные критским мастером Антонием.

В 19 веке монастырь снова начал процветать, был построен новый храм. Он был восстановлен между 1817 и 1837 годами. Недавно построенный католикон (19 век, - ред.) является самой большой церковью на всем Афоне. Соборный храм монастыря посвящен святому Георгию Победоносцу.

В монастыре есть восемь часовен. Две из них связаны со старым храмом. Они посвящены святому Димитрию и святому Лазарю. Еще шесть часовен находятся за стенами монастыря.

У монастыря также есть два скита.

Сегодня в обители живут около 30 монахов.

Источник.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".